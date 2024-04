Prokurator Krajowy: trzy śledztwa ws. Orlenu, Obajtek jeszcze nie został wezwany

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział na konferencji prasowej, że jednym z jego priorytetów jest rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, gdy prokuratorzy nie ścigali władzy państwowej. Jak dodał, osobiście nadzoruje najważniejsze postępowania i bierze za nie odpowiedzialność.

- Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni. Jednak pomimo nakładów sił i środków to rozliczenie wymaga czasu - powiedział prokurator Korneluk.

Jedną z najważniejszych jest sprawa Orlenu.

- Prowadzone są trzy główne postępowania w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 r. na sprzedaż 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej dla podmiotu Saudi Aramco. W tej sprawie to szkoda majątkowa wynosząca 4 mld zł. Drugie postępowanie, także bardzo poważne, to kwestia zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym jesienią ubiegłego roku, co mogło mieć związek z wyborami parlamentarnymi - przekazał Korneluk. - Te postępowania zostaną wyjaśnione na poziomie Prokuratury Krajowej przez zespołu z departamentu przestępczości zorganizowanej — wyjaśnił.