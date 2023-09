- Możemy zaprezentować coś wyjątkowego i pięknego. Największymi beneficjentami współpracy stają się zawodnicy i trenerzy. Diamenty to nie tylko wartościowa rzecz. Myślę, że pani prezes Ewelina Tobiasz jest idealną osobą, aby edukować środowisko sportowe, jak inwestować, czy to jest bezpieczne oraz jaka jest stopa zwrotu. Na tym też nam zależy - mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosław Piesiewicz.

Reklama

ATT Investments podczas podpisania umowy, która będzie obowiązywała w latach 2024-26, reprezentowała Tobiasz, która jest twórczynią polskiego oddziału firmy założonej w 2002 roku w Czechach.

Czytaj więcej Sport Polski Komitet Olimpijski zaprasza na #BiegFairPlayPKOl Polski Komitet Olimpijski po raz trzeci zaprasza szkoły w całej Polsce do podjęcia inicjatywy #BiegFairPlayPKOl, promocji wartości fair play w sporcie oraz w życiu. Inicjatywa ta wpisuje się w światowe obchody Dnia Fair Play (7 września).

- Każdy diament jest inwestycyjny i wartość każdego będzie tylko rosła, bo się kończą. Nie da się ich wyprodukować więcej. To jest idealna inwestycja dla sportowców: piękna, twarda i błyszczy jak oni. Bardzo ważnym aspektem jest to, że nie trzeba tej inwestycji doglądać na co dzień - mówi Tobiasz i zaznacza, że jej firma współpracuje już m. in. z kickbokserką Barbarą Nalepką oraz zapaśnikami: Szymonem Szymonowiczem i Sebastianem Jezierzańskim.

ATT Investments będzie przeprowadzać ponadto szkolenia dla zawodników kadr narodowych na temat tego, jak inwestować w diamenty, kiedy najlepiej rozpocząć ten proces oraz dlaczego niesie to tak wiele korzyści.