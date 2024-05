Wydawnictwo Voice of Europe powstało w 2017 r. i początkowo miało siedzibę w Holandii, gdzie po rosyjskiej napaści na Ukrainę zostało zamknięte. Wydawanie zostało wznowione w 2023 r. w Czechach. W UE Voice of Europe był wielokrotnie oskarżany o szerzenie rosyjskiej propagandy i kojarzony z byłym liderem zdelegalizowanej na Ukrainie partii Platforma Opozycyjna – Za Życie (OPZZh) Wiktorem Medwedczukiem (aresztowany na Ukrainie za wspieranie agresji Rosji, został wymieniony na ukraińskich jeńców). Jak napisał Euractiv, od marca tego roku wydawnictwo działa na terenie Kazachstanu.



Dziennik „Izwiestia„ rodowód wywodzi z bolszewickiej rewolucji 1917 r. Jego właścicielem do 2005 roku był oligarcha Władimir Potanin, szef koncernu Interros, twórca kasty oligarchicznej Rosji. Od 2005 do 2008 r. gazeta należała do holdingu Gazprom-Media. W 2008 r. Gazprom sprzedał ”Izwiestia" grupie powiązanej z Bankiem Rassija i Jurijem Kowalczukiem, człowiekiem Putina. Bank i Kowalczuk objęci są sankcjami Zachodu już od 2014 r.

„Rassijskaja Gazieta" to dziennik rządowy powstały w 1990 r. Publikuje akty prawne, rozporządzenia władz i propagandowe artykuły rosyjskich urzędników.