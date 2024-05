Szef koncernu Maspex, właściciela takich marek jak Tymbark, Lubella czy DecoMorreno, skomentował obecną sytuację w branży spożywczej. Jak zaznaczył Krzysztof Pawiński, etap szaleńczo wysokiej inflacji został już zakończony, a polski gigant z Wadowic ostatniej zbiorowej podwyżki cen dokonał w pierwszym kwartale 2023 roku. Mimo to niektóre produkty wciąż mogą drożeć.

Reklama

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Ceny kawy i kakao biją rekordy. Żywność na świecie znowu drożeje Kilogram kawy robusta kosztuje ponad 4,2 dol. Tylko w miesiąc zdrożał 17 proc., a w rok ok. 66 proc. Ceny kawy w tym roku biją 40-letnie rekordy. W górę idzie cały indeks światowych cen żywności.

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: Absurdalne ceny kakao

Jednym z takich produktów, których ceny w najbliższych miesiącach mogą jeszcze przyprawić konsumentów o zawroty głowy, jest kakao.

– Wszyscy uśmiechamy się teraz po memach o kakao i tego, że paczkę DecoMorreno można dziś włożyć do sejfu, ponieważ tak zyskuje na wartości, że można ją traktować jak lokatę. Wszystko, co zawiera kakao, kosztuje dziś absurdalnie dużo – podkreślił Krzysztof Pawiński.

Jego zdaniem, zawiniło tu zachowanie inwestorów na giełdach. – Najbardziej zdumiewające jest to, że w mojej ocenie, to efekt czystej spekulacji – zawierania kontraktów bez dostawy, tylko na samą cenę. Inwestorzy finansowi po prostu zakładają się o koszt surowca. Efektem jest to, że kontrakt bazowy wzrasta do niebotycznych wysokości, rzędu 12 tys. dol. za tonę. Przecież to absurd – wskazał Pawiński.