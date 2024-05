Powolna przeprowadzka Muzeum Wojska Polskiego

To potwierdza nam rzecznik prasowy Muzeum Wojska Polskiego Tomasz Szumański. Informuje „Rz”, że muzeum ma do przeniesienia kilkaset tysięcy eksponatów zlokalizowanych w dawnych salach ekspozycyjnych, w magazynach oraz w parku plenerowym przed budynkiem.

Jak długo trwały przeprowadzki innych muzeów?

– Przenosiny rozpoczęto już w roku 2023, ciężko jest oszacować ile mogą potrwać. Zależy to od tempa prac konserwatorskich, zabezpieczania i transportu eksponatów, demontażu etalażu, przystosowywania nowych magazynów, które są w gestii Muzeum Historii Polski – ponieważ MWP nie posiada na Cytadeli Warszawskiej własnych magazynów. Dla porównania zagraniczne muzea o podobnym profilu militarnym jak Royal Armouries z Londynu do Leeds przenoszono 5 lat a Muzeum Armii Hiszpańskiej przenoszono z Madrytu do Toledo przez 12 lat – tłumaczy Szumański.

Dodaje, że przygotowania do przenosin pierwszych eksponatów wielkogabarytowych z parku plenerowego przy Al. Jerozolimskich 3 rozpoczęły się w tym miesiącu.

Co rok, dwa kolejna sala do zwiedzania

– Powstawanie wystawy stałej przewidziane jest etapowo – informuje rzecznik. Pawilon wystawowy podzielony jest na pięć tzw. modułów ekspozycyjnych – niezależnych komunikacyjnie sal w których prezentowane będą zabytki według klucza chronologicznego – sale: X-XVIII w., XIX w., XX w. i klucza tematycznego – Sala Orientalna i Sala Wystaw Czasowych. Teraz w części docelowo przeznaczonej na ekspozycję XX wieku prezentowana jest wystawa czasowa ukazująca dzieje Wojska Polskiego na przestrzeni tysiąca lat. – Jako pierwsza stała ekspozycja planowana jest tzw. Sala Orientu, której powstanie zaplanowano na drugą połowę 2025 r. – opisuje Szumański. Zaznacza, że muzeum zostało zaprojektowane w taki sposób, aby urządzanie i otwieranie kolejnych stałych wystaw nie kolidowało ze zwiedzaniem wcześniej otwartych ekspozycji. – Przenosiny eksponatów i budowa ekspozycji mogą potrwać kilka lat. Średnio planowane jest otwieranie jednej nowej wystawy co 1-2 lata – dodaje.