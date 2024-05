Dla żelaznego elektoratu PO i Tuska wpisy chłoszczące PiS są przyjemną melodią dla uszu. Ale na dłuższą metę Tusk ryzykuje, że milcząca większość zmobilizowana 15 października uzna, iż wiele się zmieniło, by wszystko zostało po staremu

Inflacja wpisów Tuska w serwisie X wymierzonych w PiS zaczyna stwarzać wrażenie próby odwrócenia uwagi od sprawowanej przez Tuska i tworzoną przez niego koalicję władzy. A to na dłuższą metę niebezpieczna gra. Przekonał się o tym PiS, gdy całą kampanię wyborczą przed wyborami z 15 października poświęcił straszeniu Koalicją Obywatelską i Tuskiem, którzy od lat byli w opozycji — co było niewątpliwie jedną z przyczyn pyrrusowego zwycięstwa PiS w wyborach i utraty władzy.

Każdy kolejny wpis tego typu zwiększa ryzyko, że wyborcy, którzy popierają KO pragmatycznie, jako partię, która ma realizować ich interesy, poczują się rozczarowani. Bo oni wiedzą, że z PiS-em nie było im po drodze — dlatego dali władzę obecnej koalicji. I oni od premiera oczekują znacznie więcej niż przypominania dlaczego nie lubią PiS. Bo PiS już nie rządzi.



Ryzykowna gra Donalda Tuska: Umacniając żelazny elektorat może stracić milczącą większość

Do tego dochodzi dysonans między słowami Tuska o „czasach przedwojennych”, które w naturalny sposób wywołują potrzebę budowy jakiejś fundamentalnej zgody narodowej wobec zagrożenia przed którym stoimy, a polaryzującą strategią premiera. To również może wywołać u wyborców spoza żelaznego elektoratu pytanie: który Donald Tusk jest prawdziwy — ten, który mówi o zagrożeniu ze wschodu przed którym wszyscy stoimy? Czy ten, który umacnia podziały — bo przecież smaganie PiS-u w co drugim wpisie w serwisie X coraz bardziej oddala od obecnej większości rządzącej elektorat partii Jarosława Kaczyńskiego, który niewątpliwie czuje się pośrednim adresatem tych oskarżeń. Bo skoro PiS działa w interesie Rosji, to oni, popierając dotychczas tę partię, są współwinni. Wobec czego — co jest naturalne — zdecydowana większość z nich odrzuci ten przekaz utwierdzając się zamiast tego w przekonaniu, że Kaczyński słusznie ostrzegał ich przed obecnym premierem. Innymi słowy jest to pogłębianie już i tak głębokich rowów, które nas dzielą. A to wszystko w „czasach przedwojennych”.



Tusk prowadzi więc ryzykowną grę. W perspektywie 9 czerwca może się ona opłacić - te wybory zapewne w znacznie większej mierze niż wybory z 15 października, czy nawet wybory samorządowe, rozstrzygną twarde elektoraty. A dla żelaznego elektoratu PO i Tuska wpisy chłoszczące PiS są przyjemną melodią dla uszu. Ale na dłuższą metę Tusk ryzykuje, że milcząca większość zmobilizowana 15 października uzna, iż wiele się zmieniło, by wszystko zostało po staremu — i zamiast nowej jakości mamy starą wojnę polsko-polską, a główni aktorzy grają ciągle to samo, jedynie zamienili się rolami.