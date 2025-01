„Rzecz w tym”: Polska mogła lepiej się przygotować do 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

Jak opowiadać dziś o Holokauście?

Obchody stały się także okazją do refleksji nad edukacją historyczną w świecie zachodnim. Prawie połowa Amerykanów nie zna nazwy choćby jednego obozu koncentracyjnego. – Podobne luki w wiedzy występują wśród młodych Brytyjczyków i Francuzów, a niemiecka polityka historyczna dodatkowo rozmywa odpowiedzialność za Holokaust – mówi Estera Flieger. I podkreśla, że edukacja jest kluczowa, by historia Auschwitz nie została zapomniana ani uproszczona.

Dziś musimy zmierzyć się też z wyzwaniem, że pamięć o Holokauście przechodzi ze sfery sacrum do tzw. pophistorii. – Milion osób przeczytało „Tatuażystę z Auschwitz”, ale to książka pełna błędów – zauważa Flieger. Dodaje, że choć temat budzi ogromne zainteresowanie, to jego sprowadzenie do fikcyjnych, spłyconych narracji jest niebezpieczne. Powstała nawet zbitka słowna określająca taką literaturę z pogranicza reportażu o Holokauście i pornografii: „holo-porno”. – Ale to nie jest łatwe, by jednocześnie trafić do odbiorców i zachować powagę oraz wierność prawdzie historycznej – mówi.

„Czyżby pesymiści mieli rację, że ludzkość musi co jakiś czas doświadczyć hekatomby, aby przypomnieć sobie lekcję historii?” – pisał w „Rzeczpospolitej” Jędrzej Bielecki. Estera Flieger odnosi się do tych słów i podkreśla, że odpowiedzialność za to, by Auschwitz pozostało ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń, leży zarówno na instytucjach, jak i na nas wszystkich.