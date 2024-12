Medal Virtus et Fraternitas jest symbolem pamięci i wdzięczności wobec cudzoziemców, którzy nieśli pomoc polskim ofiarom, udzielali schronienia, dzielili się żywnością, wystawiali fałszywe dokumenty, zabiegali o lepsze warunki w obozach dla uchodźców czy dokumentowali działania wojenne. Wręczany jest przez Prezydenta RP na wniosek dyrektora Instytutu Pileckiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pamięci. Medal Virtus Et Fraternitas zaprojektowała Anna Wątróbska-Wdowiarska. W otoku medalu biegnie napis będący cytatem słów Jana Pawła II: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.

Zachować pamięć o obozie koncentracyjnym w Gusen

W grupie odznaczonych znalazła się Martha Gammer z Austrii, która mieszka w pobliżu byłego niemieckiego obozu KL Gusen. Jako nauczycielka języka niemieckiego zaczęła odkrywać historię obozu i przekazywała tą wiedzę swoim uczniom. W 1979 roku została jedną z inicjatorek powstania Grupy Roboczej ds. Opieki nad Ojczyzną, Miejscami Pamięci i Historią. Stowarzyszenie prowadziło działalność m.in. na rzecz popularyzacji dziejów obozu. Dokumentowało rozmowy ze świadkami historii, gromadziło pamiątki, wydawało publikacje. Po wielu latach starań, w maju 1995 roku, w 50-lecie wyzwolenia KL Gusen przez Amerykanów, Grupie udało się zorganizować pierwsze obchody rocznicy tego wydarzenia. Na bazie wcześniejszych doświadczeń Martha Gammer w 2008 roku współtworzyła Komitet Pamięci Gusen i została jego przewodniczącą. Organizacja ta dba o pamięć ofiar obozu, prowadzi projekty badawcze, gromadzi materiały archiwalne, organizuje uroczystości rocznicowe oraz pomaga finansowo ocalałym i ich rodzinom.

Odznaczony został także Rudolf Haunschmied, który również zaangażował się w popularyzowanie wiedzy na temat tego byłego nazistowskiego obozu w ramach Grupy Roboczej ds. Opieki nad Ojczyzną, Miejscami Pamięci i Historią. Po utworzeniu w 2008 roku Komitetu Pamięci Gusen objął funkcję wiceprzewodniczącego.

To dzięki ich działaniom oraz innych członków Komitetu, którzy współpracowali z polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Ambasadą RP w Wiedniu, udało się doprowadzić do objęcia obszaru KL Gusen ochroną konserwatorską, a następnie do wykupienia przez rząd austriacki od prywatnych właścicieli części terenów poobozowych. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej”.