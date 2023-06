Dzień Ojca jest międzynarodowym świętem będącym wyrazem wdzięczności i miłości względem ojców. Dzień, w którym się go obchodzi nie jest ustalony odgórnie – w związku z tym w wielu krajach na świecie przypada on w innym terminie. Kiedy Dzień Ojca obchodzi się w Polsce?

Kiedy obchodzi się Dzień Ojca?

Początki obchodów Dnia Ojca na świecie sięgają 1910 roku i zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych. Po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem – pierwsze obchody tego święta odbyły się 19 czerwca w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Wydarzenie przez pewien czas miało charakter lokalny – przez kilka dekad starano się, by święto taty wprowadzono na skalę krajową. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca.

Dzień Ojca w Polsce

W Polsce Dzień Ojca po raz pierwszy obchodzono natomiast w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Choć w naszym kraju święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do wciąż nie dorównało popularnością Dniowi Matki.

Przed laty, jako tradycję, traktowano obchody św. Józefa – wówczas wierni uczęszczali do kościoła. Choć był to niejako dzień ojca, to w tym dniu świętowano także dziewictwo – młodym pannom darowano kwietne wieńce, a mężczyźni tradycyjnie otwierali ogródki piwne. Dziś obchody te znacznie się różnią – współcześnie ojcom wręcza się między innymi podarunki.