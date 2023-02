Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat (dla mężczyzn) i 60 lat (dla kobiet).

Próbę jego podniesienia przeprowadził rząd PO-PSL, którego reforma zakładała, że wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Reformę tę cofnął prezydencki projekt przyjęty w 2016 przez PiS.

- Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że Sejm uchwalił prezydencką nowelizację przywracającą wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Myślę, że zadowoleni są także Polacy, bo daliśmy im wolność wyboru. Po wejściu w życie ustawy emerytalnej wszyscy będą mogli podjąć indywidualną decyzję, czy chcą dalej pracować i mieć wyższą emeryturę, czy może zdrowie im nie pozwala - mówiła o przyjęciu ustawy cofającej reformę emerytalną ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.



Tymczasem ekonomiści alarmują dziś - o czym pisaliśmy przed kilkoma dniami w "Rzeczpospolitej" - że jeśli minimalny wiek emerytalny zostanie utrzymany na dzisiejszym poziomie (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), to za kilka dekad większość emerytów będzie mogła liczyć co najwyżej na świadczenie minimalne. W 2060 r. emeryturę minimalną może otrzymywać już ok. 60 proc. emerytów.

Wpływ na poziom świadczeń emerytalnych będą miały takie czynniki jak wydłużanie się średniej długości życia oraz zmieniające się proporcje między liczbą pracujących a liczbą emerytów. Problem niskich emerytur będzie dotyczył szczególnie kobiet, które przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni.

67 proc. ankietowanych przez "Rzeczpospolitą" ekonomistów jest zdania, że wiek emerytalny w ciągu kilku lat należy podwyższyć do 67 roku życia.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jakie rozwiązanie - jeśli chodzi o wiek emerytalny - uważają za korzystniejsze dla siebie.

41,4 proc. uznało, że korzystniejsze jest dla nich zachowanie obecnego wieku emerytalnego, co oznacza wypłatę niższej emerytury.

26,8 proc. jest zdania, że korzystniejsze jest dla nich podniesienie wieku emerytalnego, co wiąże się z otrzymaniem wyższej emerytury.

31,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.



- Ponad połowa osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (53%) woli zachować obecny, niższy wiek emerytalny. Takiego samego zdania jest niemal co drugi badany (47%) w wieku od 35 do 49 lat, taki sam odsetek respondentów mieszkających na wsi oraz nieco mniejsza część (46%) osób z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 31 stycznia-1 lutego 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.