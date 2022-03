964 tys. osób przybyło z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej agresji. Takie szacunki podała w niedzielę popołudniu Straż Graniczna. Rząd szykuje na kolejny tydzień specustawę dotyczącą uchodźców i przygotowuje się na przyjazd kolejnych. Powstaje też nowy system koordynacji pomocy humanitarnej wysyłanej do Ukrainy, który został ogłoszony w niedzielę. Politycy gabinetu Mateusza Morawieckiego spodziewają się dalszego napływu uchodźców, który może się intensyfikować ze względu na rozwój sytuacji wojennej. – W kolejnej fali napływu uchodźców ważne jest zaangażowanie społeczeństwa, bo w pierwszej fali do Polski przyjeżdżali ci, którzy mają tutaj bliskich, natomiast teraz uciekają ludzie z centralnej i wschodniej Ukrainy, którzy nie mają kontaktów – przyznał w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk.

Rząd szykuje na kolejny tydzień specustawę dotyczącą uchodźców

Politycy i samorządowcy związani z opozycją apelują do rządu i jego przedstawicieli o lepszą koordynację wsparcia w kraju, zwłaszcza jeśli chodzi o Warszawę. Ma to obecnie szczególnie duże znaczenie. – Mamy informacje z wielu źródeł, że w tej chwili wielu uchodźców nie chce poruszać się dalej w głąb kraju i z różnych powodów kieruje się przede wszystkim do Warszawy – mówi wiceszef Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej.

Nadzwyczajna sytuacja

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o relacje rząd–samorząd? Jak podkreśla nasz rozmówca z rządu, współpraca na linii rząd–samorząd w całej Polsce, w tysiącach miejsc, rozmowy samorządowców z wojewodami, jak i na poziomie centralnym przebiegają od początku kryzysu bardzo dobrze. Wszelkie problemy – jeśli się pojawiają – są rozwiązywane na bieżąco.

O współpracy rozmawiamy też z przedstawicielami samorządu. – Codzienne rozmowy, stałe kontakty są. Podejście rządu jest zupełnie inne niż wcześniej. Ale wydaje się, że potrzebna jest lepsza koordynacja w tym kryzysie. Zastanawiam się, jak długo jeszcze miasta będą mogły na własną rękę koordynować niektóre procesy, jak relokacja uchodźców, osób z niepełnosprawnościami czy dzieci. Sytuacja jest nadzwyczajna. Nie mam do nikogo żadnych pretensji. Powtarzam, potrzebna jest pilna lepsza koordynacja, tak aby móc sprawnie lokować uchodźców również w mniejszych gminach. Spodziewamy się bowiem, że liczba osób przyjeżdżających do Polski będzie większa – mówi nam prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezes zarządu stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”.

W Warszawie prezydent Rafał Trzaskowski w niedzielę podkreślił gotowość samorządu do wsparcia wojewody w działaniach na Dworcu Centralnym oraz podkreślił, że warszawski samorząd wspiera też wojewodę w transporcie uchodźców, np. do punktu na Torwarze. W niedzielę politycy opozycji – również z Rady Warszawy, jak Marek Szolc – zwracali uwagę na to, że na Dworcu Centralnym potrzebna jest lepsza organizacja. Mówił o tym też prezydent Trzaskowski. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy podkreślają, że na Dworcu Centralnym znajduje się punkt informacyjny, a nie recepcyjny, a retoryka prezydenta Trzaskowskiego w tej sytuacji – jak to się wyraził jeden z naszych rozmówców – niepotrzebnie zaognia sytuację.

Bardzo dobra ustawa

W poniedziałek rząd przyjmie specjalną ustawę, która ma regulować status uchodźców z Ukrainy. Jak powiedział w niedzielę rzecznik rządu, Piotr Müller, Sejm ma przyjąć ustawę w nadchodzącym tygodniu, rząd liczy też na szybką pracę Senatu. Co na to samorządowcy?

– Ta ustawa jest bardzo dobra, bo gwarantuje opiekę socjalną, jak i wsparcie dla ludzi, którzy są zarówno w ośrodkach tymczasowych, jak i w prywatnych domach. Jedna z najważniejszych rzeczy w tej ustawie to również to, że umożliwia uchodźcom szybkie wejście na rynek pracy. Jej słabym punktem jest to, że ustawa reguluje status tylko obywateli Ukrainy. A dopominamy się też o obywateli innych krajów, gdzie jest wojna. Np. obywateli Afganistanu czy Białorusi. Nie chcemy, by Polska miała opinie kraju, który dba tylko o sąsiadów – mówi nam Karnowski.