- Nie mam kontaktu ze służbami specjalnymi, które mogłyby to potwierdzać - odparł. - Jak ma te informacje to prokuratura, może też koordynator służb specjalnych. Ale są ważniejsze sprawy na rządzie niż opowiadanie czy jakiś były prezes spółki jest gdzież za granicą, albo czy inni prezesi spółek wyjechali kupować domy za granicę - dodał.



- Inną sprawą jest to, czy ktoś dokonywał jakichś przestępstw, czy ma coś na sumieniu, a inną to, gdzie teraz przebywa — mówił też Gawkowski, który przypomniał, że "pan prezes Obajtek startuje w wyborach do PE, będzie musiał pojawiać się w kampanii wyborczej, podpisać dokumenty o startowaniu".