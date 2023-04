Koniec sprawy hiszpańskich płetwonurków. Są wolni

Głośna sprawa hiszpańskich płetwonurków, okrzykniętych „poławiaczami bursztynów” znalazła zaskakujący finał – w postaci nałożenia 3 tys. kary pieniężnej na kierującego łodzią. Chociaż nurkowie pływali nocą, w rejonie infrastruktury krytycznej, wyposażeni w dron morski - co wzbudziło wątpliwości co do celu wyprawy - to nie poniosą żadnych innych konsekwencji – ustaliła „Rzeczpospolita”. Wygląda na to, że sprawę wyciszono, ponieważ wiązała się z międzynarodową operacją służb.

W styczniu, nocą trzech nurków z Hiszpanii pomimo sztormu (8 w skali Beauforta) wypłynęło cztero metrową łodzią w morze. Uratowała ich Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, którą wezwali przez telefon, kiedy łódź w odległości około 8 kilometrów na północ od portu, straciła sterowność. Jednostka była nieoświetlona, nurkowie nie posiadali uprawnień do kierowania łodzią, ani pozwolenia na nurkowanie. Za to byli wyposażeni w wysokiej klasy sprzęt, w tym morskiego drona.

Przekonywali, że wypłynęli po bursztyny, i pobłądzili – co jednak, wydało się podejrzane. Zwłaszcza, że mężczyźni nie mieli dokumentów, nurkowali bez zgody i w pobliżu gdańskiego Naftoportu. Dokumenty – hiszpański dowód osobisty – posiadał jedynie sternik (jego dane spisano), dwaj pozostali już nie.

Dwa z numerów telefonów nurków, miały być nieaktywne (lub je błędnie spisano). Mężczyźni nie zostali zatrzymani, mimo że historia o poszukiwaniu bursztynów sztormowej nocy, w rejonie infrastruktury krytycznej, wydawała się niewiarygodna.