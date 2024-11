Brakuje 13 tysięcy policjantów. Jak zostać funkcjonariuszem ?

Temat brakujących funkcjonariuszy i zasad przyjęć do służby powrócił po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w sobotę 23 listopada około godziny 14 na warszawskiej Pradze Północ. W trakcie interwencji policjant postrzelił policjanta. Życia rannego funkcjonariusza nie udało się uratować. Tuż po zdarzeniu rozpoczęła się dyskusja na temat warunków przyjęcia do służby.Sprawa jest o tyle ciekawa, że na początku listopada weszła w życie zmieniona ustawa o policji, która przewiduje krótszą ścieżkę do zawodu, ale dotyczy ona tylko dwóch grupy kandydatów: byłych policjantów, którzy odeszli ze służby i najmłodszych – absolwentów klas mundurowych. Chodzi o usprawnienie naboru.



Jak dziś zostać policjantem?

Ustawa wymienia następujące wymogi formalne. Kandydat musi posiadać: polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię. Nie może być też skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo w tym za skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, być zdolnym fizycznie i psychicznie do pełnienia służby, dawać rękojmię zachowania tajemnicy i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne dla przyszłych policjantów

Po złożeniu wymaganych dokumentów rusza postępowanie kwalifikacyjne.Pierwszy etap, to test z wiedzy, który składa się z 40 pytań. Etap drugi to test sprawności fizycznej – do pokonania jest tor przeszkód. Etap trzeci to – badania psychologiczne: test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. Do zaliczenia jest także rozmowa kwalifikacyjna oraz komisja lekarska (kandydat jest poddawany specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska ocenia psychiczną i fizyczną zdolność do służby). Kolejnym krokiem jest wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Po jej wypełnieniu ustalone zostaje czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". O przyjęciu do Policji decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Potem przychodzi czas na podstawowe szkolenie zawodowe. Następnie świeżo upieczony policjant trafia do służby w oddziale prewencji, a potem do służby w wybranej przez siebie jednostce policji.