Wszystkie nieszczęścia spadły na ZAKSĘ

Kiedy sytuacja zaczęła się poprawiać, bo do gry wrócił Janusz, to na zespół prowadzony przez Tuomasa Sammelvuo spadło kolejne nieszczęście. W wygranym 3:2 meczu Ligi Mistrzów z Knack Roselare palec złamał Aleksander Śliwka. Uraz okazał się na tyle skomplikowany, że przyjmujący musi przejść operację i będzie pauzował co najmniej półtora miesiąca. W Lidze Mistrzów ZAKSIE, która wygrała trzy ostatnie edycje, też idzie jak po grudzie. Drużyna z Kędzierzyna-Koźla przegrała już jedno spotkanie, a w ostatnim starciu z belgijskim Knack Roselare zwyciężyła dopiero po tie breaku (Kaczmarek zdobył w tym spotkaniu ponad 30 punktów). Jeśli ZAKSA nie wygra swojej grupy, to nie awansuje bezpośrednio do ćwierćfinału, ale będzie musiała rozegrać dwa dodatkowe mecze. Dla zdziesiątkowanej drużyny to będzie dodatkowy wysiłek.

Kluczowy dla zajęcia pierwszego miejsca w grupie A mecz z turecką drużyną odbędzie się już we wtorek w Kędzierzynie-Koźlu. Kibice niech lepiej mocno trzymają kciuki za swoją drużynę.