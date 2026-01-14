Żadnej z podstaw legalizujących przetwarzanie danych osobowych ani przez burmistrza, ani podległy mu zakład nie dopatrzył się jednak prezes UODO. I choć w obu przypadkach skończyło się tylko na upomnieniu, nie miał cienia wątpliwości, że udostępnienie oraz ich pozyskanie i dalsze przetwarzanie danych w zakresie informacji o elementach składowych wynagrodzenia, liczbie dni przepracowanych i powodzie nieobecności w pracy naruszało RODO.

Czy RODO chroni dane osobowe pracowników samorządowych?

Sprawa trafiła na wokandę i w pierwszej instancji skończyła się fiaskiem dla samorządowców. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie też nie dopatrzył się przepisów, które dawałyby podstawę do udostępniania i przetwarzania spornych danych. W ocenie WSA nie ma jej ani w ustawie o finansach publicznych, ani w ustawie o samorządzie gminnym, ani w innych aktach prawnych.

Rację burmistrzowi i podległemu mu zakładowi przyznał dopiero NSA. Nie zgodził się bowiem, że nie ma żadnych podstaw prawnych dla organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego, które uzasadniałyby przetwarzanie danych osobowych osoby zatrudnionej w gminnej jednostce budżetowej.

Kluczowy okazał się art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. NSA nie krył co prawda, że są wątpliwości, czy regulacja ta wymaga, aby przepis prawa wyraźnie regulował przetwarzanie danych osobowych, czy wystarczą do tego przepisy ustrojowe, materialne, albo wynikające z kontroli zarządczej.

W ocenie sądu nie można jednak stwierdzić, że zawsze musi istnieć konkretny przepis prawa stanowiący, że organ może przetwarzać dane osobowe podległego pracownika. W wielu przypadkach brak jest bowiem szczegółowych przepisów odnoszących się wprost do przetwarzania danych osobowych, w których trudno byłoby zaakceptować wniosek, że nie ma do tego podstaw do przetwarzania danych osobowych. NSA podkreślił, że przepisy RODO mają szczególne znaczenie dla przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do podmiotów publicznych i – jak w spornym przypadku – podmiotów zależnych.