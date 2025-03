Obowiązek informacyjny prezydenta wobec radnych a naruszenie RODO

Te argumenty nie przekonały prezesa UODO, który udzielił prezydentowi upomnienia. Jego zdaniem informacje udostępnione podczas sesji rady miasta stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Prezydent wskazał bowiem m.in. do kiedy wieceprezydent był zatrudniony na stanowisku oraz że przeszedł na emeryturę. A takie informacje pozwalają w prosty sposób pośrednio zidentyfikować, o kogo chodzi bez nadmiernego wysiłku i kosztów.

Prezes UODO odniósł się także m.in. do ujawnienia podczas obrad sesji rady miasta informacji o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop i odprawie ze wskazaniem kwot oraz o zwolnieniu chorobowym. I uznał, że nastąpiło to bez podstawy prawnej. Doszło też do naruszenia zasady minimalizacji danych z art. 5 ust. 1 lit. c RODO, bo brak podstaw do uzasadnienia w udostępnieniu danych osobowych w tak szerokim zakresie w ramach sesji rady, a nie na posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji.

Zasada minimalizacji a bezprawne ujawnienie danych urzędników samorządowych

Prezydent do naruszenia dalej się nie poczuwał, a Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie przyznał mu rację. Diametralnie inaczej do problemu podszedł już jednak NSA. Uznał, że realizacja obowiązku składania radzie miasta sprawozdań z działalności między sesjami nie uprawnia jednak do udostępnienia danych osobowych byłego wiceprezydenta. Sąd zauważył, że sporne dane zostały przekazane w sposób pośredni. Jednak informacja była taka, że pozwoliła każdemu ustalić, o kogo chodzi. Dotyczyła bowiem okresu przebywania na L-4, wysokości wypłaconego ekwiwalentu za urlop, przez co doszło do ujawnienia danych osobowych.

Jak tłumaczył sędzia NSA Rafał Stasikowski, przekazanie informacji o finansach publicznych nie wymagało ujawniania danych osobowych uprawnionego. Dane te powinny być zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO zminimalizowane w taki sposób, aby nie doszło do ujawnienia danych osobowych byłego wiceprezydenta. UODO słusznie więc uznał, że ujawnienie danych osobowych nastąpiło bez podstawy prawnej, gdyż w spornych okolicznościach nie miało oparcia w żadnych przesłankach legalnego ich przetwarzania z art. 6 ust. 1 RODO. NSA doszedł przy tym do przekonania, że nie było potrzeby informowania rady o wysokości świadczeń pieniężnych i okoliczności korzystania przez byłego wiceprezydenta ze zwolnienia lekarskiego. I gdyby w sprawie został dopełniony obowiązek minimalizacji danych, nie doszłoby do identyfikacji.

Zdaniem sądu nie jest dopuszczalne nadużycie przepisu wyłączającego ochronę prawa do prywatności dla ujawnienia danych osobowych, jeśli na gruncie ustawy o samorządzie gminnym lub innej, nie obowiązuje norma, która to wyraźnie nakazuje. Z punktu widzenia obowiązku informacyjnego organu wykonawczego w stosunku do stanowiąco-kontrolnego nie było konieczności przekazywania spornych danych. Zgodnie bowiem ze statutem gminy do rozpatrywania tego rodzaju informacji powołany jest organ wewnętrzny. Wyrok jest prawomocny.