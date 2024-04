Wybory samorządowe 2024. Jak oddać ważny głos 7 kwietnia

7 kwietnia lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. Gdzie głosować? Adres lokalu wyborczego można znaleźć m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dostęp do niego umożliwia np. aplikacja mObywatel. Miejsce głosowania można wyszukać również na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. W serwisie PKW dotyczącym wyborów samorządowych 2024 znajdziemy również podstawowe informacje o kandydatach.

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych

Kiedy już udamy się do lokalu wyborczego, przed otrzymaniem kart do głosowania, będziemy musieli potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu można okazać zarówno dowód osobisty, paszport jak i prawo jazdy. Można też potwierdzić tożsamość na podstawie cyfrowej wersji dowodu osobistego w aplikacji mObywatel.

W pierwszej turze 7 kwietnia większość wyborców będzie mogła odebrać cztery karty do głosowania: z listą kandydatów do rady gminy na szarym tle, do rady powiatu na żółtym. Do sejmiku województwa na niebieskim oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta — na różowym.

Żeby głos był ważny, na danej karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata trzeba postawić znak "X". Przy czym, w przypadku gdy na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta startuje tylko jedna osoba, zaznaczamy "tak" lub "nie". Co ważne, "X" to zawsze dwie linie przecinające się w obrębie kratki.