Do opublikowanego na platformie X wpisu sędzia Przemysław Radzik dołączył komunikat zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, w którym poinformował, że "materiał dowodowy czynności wyjaśniających w sprawie konstytucyjnego zamachu stanu w wymiarze sprawiedliwości dostarczył faktycznych i prawnych podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych sędziom" Mariuszowi U. i Dominikowi C.

Chodzi o sędziego Sądu Rejonowego w Nysie, Mariusza Ulmana, którego 16 lipca ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał na urząd rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Po niecałych dwóch miesiącach sędzia Ulman jednak zrezygnował, tłumacząc swoją decyzję sprawami rodzinnymi. Z kolei sędzia Dominik Czeszkiewicz jest dyrektorem Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pierwszemu z nich Radzik zarzuca m.in. że „przyjął bezprawny i bezskuteczny akt powołania (...), do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych”. Zarzuty dla sędziego Dominika Czeszkiewicza dotyczą natomiast sytuacji z 19 sierpnia, kiedy miał próbować dostać się do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej w Warszawie (mieszczą się tam biura rzecznika dyscyplinarnego), aby odebrać akta spraw dyscyplinarnych.