Część tak. Kluczowe jest, że znaczna część tych postulatów jest realizowana przez MS i to na zaawansowanym etapie, jak choćby możliwość skierowania asesorów do orzekania w wydziałach rodzinnych. Projekt ustawy jest gotowy od marca.

14 listopada 2024 r. w MS odbyło się seminarium, w którym wziął udział min. Adam Bodnar i zaproszono szereg organizacji pozarządowych dotyczącego raportu NIK. Odbyła się debata nad kompleksową diagnozą stanu sądownictwa, przedstawiono bilans otwarcia i plan działań. Minister Bodnar już wówczas wprost nazwał „rabunkową gospodarką” oparcie się przez wiele lat działalności MS na delegacjach sędziów, asystentów i urzędników na koszt sądów, z których te delegacje miały miejsce.

Chcielibyśmy zmian szybciej, to zrozumiałe. Wiemy, że MS spotkało się z asystentami sędziów, związkami zawodowymi zrzeszającymi urzędników, kuratorami sądowymi, referendarzami. Każda z tych grup ma swoją perspektywę, nie zawsze zbieżną. To bardzo ważne, że dostrzega się, że sądy to nie tylko sędziowie. Musimy to zaakceptować jako środowisko sędziowskie, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni. Takie otwarcie MS na organizacje pozarządowe i różne środowiska jest po raz pierwszy w historii. Żeby nie było tak różowo, od razu powiem, że część osób z tych środowisk mówi, że spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, wysłuchano naszych bolączek, ale niewiele z tego wynika.

Czy rzeczywiście niewiele?

Warto się przyjrzeć. Asystenci otrzymali bardzo duże podwyżki, dzięki czemu liczymy jako sędziowie na bardzo duże wsparcie w procesie orzekania. My akurat doceniamy elastyczne podejście do rynku pracy, przychylamy się do pomysłu MS, aby młodszymi asystentami mogli zostać studenci ostatniego roku studiów. W kwestii wyszkolenia asystentów niestety bardzo wiele zależy od nas samych, sami musimy włożyć w to wysiłek i trud. Co do problemu obszerności uzasadnień orzeczeń to trzeba mieć na względzie, że został wygenerowany przez nas samych, sędziów. Przepis jest krótki i jasny: uzasadnienie wyroku sporządza się w sposób zwięzły. To, że tak nie jest, to problem praktyki sędziowskiej. To my, sędziowie, możemy to zmienić, nie zrobi tego za nas MS. Pełnomocnicy też powinni nauczyć się pisać krótkie, a rzeczowe pisma procesowe. Orzekanie niewątpliwie byłoby szybsze. Ale proszę spojrzeć, że z jednej strony Iustitia postuluje ograniczenie uzasadnień, a z drugiej strony wskazuje na brak transparentności decyzji podejmowanych przez MS, tj. brak uzasadniania decyzji kadrowych. To ostanie jest chyba jednak konieczne. Proszę spojrzeć i na inny postulat Iustitii adresowany do ministra: o wsparcie SA w Warszawie dziesięcioma stałymi delegacjami z uwagi na obsadzenie wydziałów karnych neosędziami, w tym przez panów Schaba i Radzika. Problem nie leży po stronie MS. Otóż, na apel i prośbę prezes SA w Warszawie o zgłoszenie się na delegację nie było chętnych sędziów. Niestety.