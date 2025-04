Prawnicy surowo o projekcie Adama Bodnara. Brakuje indywidualnej weryfikacji

Co o sądzą o tym eksperci? Konstytucjonalista dr Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka krytycznie ocenia propozycje resortu. – Uważam, że te przepisy mogą w praktyce doprowadzić do wielu problemów, w tym odbić się negatywnie na efektywności funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Podejrzewam, że stosowanie tej ustawy może być kwestionowane przed polskimi sądami i europejskimi trybunałami przez osoby, których będzie ona dotyczyć. Nie wykluczam, że skutecznie – mówi dr Szwed.

Według niego forsowane przez resort unieważnienie powołań sędziowskich z mocy ustawy jest złym pomysłem. – Brak indywidualnej weryfikacji powołań sędziowskich uważam za największy błąd tego projektu. I nic nie zmienia w tym aspekcie proponowana możliwość odwołania się do SN od zaszeregowania sędziego do danej grupy. Uważam, że jest to iluzoryczne rozwiązanie. Przecież SN nie będzie oceniał meritum, czyli pozbawienia obecnego statusu sędziowskiego z mocy ustawy – mówi ekspert.

Jest też zaskoczony, że wbrew zapowiedziom projekt nie likwiduje skargi nadzwyczajnej. – Uważam, że ten środek odwoławczy powinien być poważnie zmodyfikowany tak, aby nie było ryzyka wykorzystywania go do celów politycznych. Być może będzie to jednak przedmiotem osobnych prac legislacyjnych – wskazuje dr Szwed.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyraził zadowolenie, że po ponad roku od zmiany władzy w końcu powstał oficjalny projekt, który ma uzdrowić wadliwe nominacje sędziowskie. – Projekt zakłada jednak jedynie weryfikację kwestii formalnych przy podziale sędziów na grupy. Brakuje w nim jakiejkolwiek weryfikacji materialnych przesłanek pozwalających na uzyskanie nominacji sędziowskiej. Nie wiemy też, czy i jak będzie badana kwestia nieskazitelnego charakteru tych osób – mówi mec. Rosati.

Przypomina przy tym, że Komisja Wenecka w swojej ostatniej opinii podkreśliła konieczność przeprowadzania indywidualnych ocen podczas weryfikacji sędziów. – Projekt ministerstwa nie przewiduje takiego typu oceny. Mam zatem bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o stricte jurydyczne rozwiązanie tego problemu. Nie jestem przekonany, czy obroni się to przed Komisją Wenecką i europejskimi trybunałami. Powstaje też pytanie, czy nie doprowadzi to do jeszcze większego chaosu w wymiarze sprawiedliwości – twierdzi Rosati.