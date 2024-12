W ubiegłą środę siedmioosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchylił sierpniową uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych.

Reklama

Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie jest ostateczne. Po uznaniu skargi przez sąd Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. To zaś daje zielone światło ministrowi finansów do wypłaty dotacji.

PKW ma zająć się sprawozdaniem PiS podczas poniedziałkowego posiedzenia. Jeszcze przed wydaniem postanowienia Komisja wnioskowała o wyłączenie wszystkich sędziów wyznaczonych do rozpoznawania tej sprawy z uwagi na obawę o brak bezstronności i niezależności. Uzasadniano to nieprawidłowym trybem powołania tych sędziów do SN z udziałem tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Co istotne żądanie PKW obejmowało także innych tzw. neosędziów, którzy mogliby zostać wyznaczeni do składu. Wniosek ten został odrzucony. Decyzję tę podjął jednoosobowo sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Paweł Czubik.

Do sprawy przyjęcia sprawozdania PiS odniósł się w poniedziałek w mediach społecznościowych prof. Włodzimierz Wróbel - sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, a od marca przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK).