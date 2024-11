Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ma nowego prezesa

Jak czytamy na stronie resortu sprawiedliwości, Jacek Gołaczyński jest sędzią od 20 października 1994 r. Do 1998 r. orzekał w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu. Od 1 lutego 1998 r. do 30 kwietnia 1999 r. był delegowany do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od 17 września 1998 r. do 20 kwietnia 1999 r. był delegowany również do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (następnie Sądu Okręgowego w Warszawie) w wymiarze jednej sesji w miesiącu.

Od 15 lutego 2000 r. sędzia Gołaczyński był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP z 30 maja 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W okresie od 1 do 31 marca 2002 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w II Wydziale Cywilnym, a od 3 sierpnia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – Ośrodku Zamiejscowym we Wrocławiu. Z dniem 12 lipca 2004 r. powołany na wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W 2010 r. został mianowany profesorem zwyczajnym nauk prawnych.

Na podstawie postanowienia Prezydenta RP z 18 marca 2010 r. Jacek Gołaczyński został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Z dniem 3 lutego 2012 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję pełnił do 30 września 2013 r.

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 lipca 2011 r. powołany na Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych w zakresie wprowadzania projektu informatycznego systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. Z dniem 26 września 2013 r. powołany na Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości – Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, funkcję pełnił do 6 czerwca 2016 r. Z dniem 1 października 2013 r. powołany do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego. Funkcję pełnił do 9 listopada 2017 r.