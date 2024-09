Premier Donald Tusk poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że planowane jest skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Manowską przestępstwa.

– Jestem po konsultacji z ministrem sprawiedliwości. Sprawa jest jasna. Będzie skierowanie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie pierwsze, w odniesieniu do pani Manowskiej – przekazał.

Sąd Najwyższy, Manowska i Izba Pracy. O co chodzi?

Sprawa dotyczy działań prezes Manowskiej w związku ze stanowiskiem Prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, po zakończeniu kadencji sędziego Piotra Prusinowskiego na tym stanowisku prof. Manowska zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Izby. Ponieważ to nie nastąpiło, na podstawie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym Manowska przejęła kontrolę nad Izbą i wyznaczyła do tymczasowego kierownictwa nią sędziego Dawida Miąsika, którego powołanie na stanowisko p.o. Prezesa Izby postulowano.

Zdaniem premiera, postępowanie Manowskiej należy uznać jednak za naganne i sprzeczne z przepisami. Nie podał jednak podstaw prawnych takiego twierdzenia – ustępujący Prezes stwierdził zaś, że problem tkwi w tym, iż „powinno stosować się odpowiednio prawo o ustroju sądów powszechnych”. Zaprzeczył temu z kolei rzecznik SN Aleksander Stępkowski, mówiąc, że „ustawy o ustroju sądów powszechnych nie stosuje się w tym zakresie do SN, ponieważ ustawa o SN szczegółowo to reguluje”.