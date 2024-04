Sejm uchwalił zmiany w KRS. Mogą się zderzyć z wetem prezydenta

15 sędziów-członków KRS ma być wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie, jak to było po 2017 r. – jedynie przez Sejm.

Po wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa obecni sędziowie-członkowie stracą mandaty (po przerwaniu kadencji, która trwa do maja 2026 r.) – Skoro nie jest to konstytucyjny organ to nie ma też gwarancji ustawowych – tłumaczą autorzy projektu. W jednym z przepisów zapisano, że sędziowie powołani po 2017 r, przy udziale obecnej KRS nie będą mogli brać udziału w wyborach do nowej KRS.

Kto w nowej KRS?

W skład nowej rady mają wejść: jeden sędzia Sądu Najwyższego, dwóch sędziów sądów apelacyjnych, trzech sędziów sądów okręgowych, sześciu sędziów sądów rejonowych i po jednym z sądów wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Projekt zakłada, że kandydaci na członków KRS będą poddawani publicznemu wysłuchaniu, podczas którego będzie możliwość zadawania im pytań.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Szefowa KRS: minister Bodnar próbuje sparaliżować pracę Rady; nie poddam się Odwołanie mnie z warszawskiego sądu apelacyjnego to czysta złośliwość ze strony ministra Bodnara i próba sparaliżowania prac KRS. Zapewniam jednak, że nie poddam się i nie odejdę ze stanowiska w Radzie – mówi "Rzeczpospolitej" szefowa KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Jawność zagwarantowana w ostatniej chwili

W ostatecznym głosowaniu w ostatniej chwili przeszedł wniosek mniejszości w brzmieniu: posiedzenia Rady są protokołowane. Niezależnie od sporządzenia protokołu, na podstawie zapisu transmisji obrad sporządza się stenogram z przebiegu posiedzenia Rady. Rada niezwłocznie udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej: