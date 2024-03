Ministerstwo twierdzi jednak, że Pani około 3-letni staż orzeczniczy w sądzie okręgowym nie jest wystarczający do pełnienia obowiązków w sądzie apelacyjnym.

Owszem sędzią sądu okręgowego jestem od 2020 r., ale na poziomie tego sądu orzekałam od 2018 r. Moja delegacja do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie nie była motywowana chęcią awansu. Była potrzebna tylko po to, żebym mogła spokojnie łączyć pracę orzeczniczą jako sędzia z obowiązkami przewodniczącej Rady. Z tym drugim wiąże się konieczność częstej obecności w Warszawie.

To dlaczego nie została Pani delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie, a o szczebel wyżej do sądu apelacyjnego?

Powód był prosty. Gdybym została delegowana do warszawskiego sądu okręgowego to przysługiwałby mi dodatek funkcyjny wizytatora, a tego chciałam uniknąć.

Przyznam, że to rzadko spotykana oszczędność?

Uważam, że byłoby to nieprzyzwoite, te dodatkowe kilka tysięcy zł miesięcznie. Na pewno byłoby to podstawą kolejnych ataków. Celem była praca w Warszawie, która umożliwi sprawne kierowanie pracami KRS. Proszę zauważyć, że nie zgłosiłam się do konkursu na wolne stanowisko do sądu apelacyjnego, w przeciwieństwie do sędziego Dariusza Mazura (wiceminister sprawiedliwości – przyp. red.). Biuro Rady to kilkudziesięciu pracowników oraz zadania, których jest sporo. Nie jest możliwe łączenie tej pracy z pracą np. na 100% albo pracą orzeczniczą w sądzie położonym w innej miejscowości. Na tym cierpią obywatele, bo obsługa referatu wymaga obecności w sądzie. Nie wiem czemu mają służyć moje częste podróże na trasie: Kraków- Warszawa, Warszawa-Kraków. Ponadto ciężko będzie mi stale podróżować ze zwierzętami, które mam.