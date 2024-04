Przeciwny tzw. segregacji sędziów był Przemysław Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości. – Nie ma zgody na różnicowanie sędziów, którzy mogą brać udział w wyborach do nowej KRS i tych, których tego prawa pozbawiono (wszyscy ci, którzy awansowali przy udziale obecnej KRS) – uważa.

Bez segregacji sędziów

Poseł Paweł Jabłoński (PiS) również deklarował się jako zdecydowany przeciwnik art. 3 ust 2 projektu ustawy o KRS, który ogranicza grono sędziów do kandydowania do nowej KRS. Na niewiele to się zdało. Obecny na posiedzeniu komisji Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości stanowczo prezentował stanowisko resortu w tej sprawie.

Za ostatecznie przyjętą wersją projektu głosowało 14 członków komisji, przeciw było trzech. Sprawozdawcą projektu już jutro (w środę) będzie poseł Michał Szczerba.