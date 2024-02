Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Maciej Krzyżanowski, przedstawiciel prezydenta w KRS

Prezydent jest konsekwentny i będzie konsekwentny. Nie pozwoli na żadne różnicowanie sędziów z punktu widzenia jego prerogatywy. W myśl tej ustawy nie mogą być wybierani do KRS np. absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a sędziowie wybierani przez Radę Państwa czy Wojciecha Jaruzelskiego już mogą. Rząd powinien to mieć na uwadze. W dodatku mowa w projekcie o ustaniu kadencji osób, a nie sędziów – członków Rady. Jest to określenie nie do przyjęcia. Art. 2 noweli jest cichym pozbawieniem tych osób prawa do sądu. W dodatku prezydent deklarował otwartość w konsultacjach nad zmianami w KRS. Do tej pory nikt się do niego w tej sprawie nie zwrócił.