Sąd Najwyższy przychylił się do tego stanowiska w uchwale. – To trafne orzeczenie powinno pozwolić komornikom i sądom wypracować przewidywalną praktykę. Być może to rozstrzygnięcie znajdzie też zastosowanie do egzekucji kierowanych do przedsiębiorców, po ogłoszeniu ich upadłości – ocenia dr Jarosław Świeczkowski, komornik.

Sygnatura akt: III CZP 6/23