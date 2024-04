Jak zauważa OKO.press, to pierwszy taki pozew wobec nominatów władzy PiS za wszystkie represje, szykany i lekceważenie przez nich orzeczeń sądowych.

Pozew, który już wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy ochrony dóbr osobistych Pawła Juszczyszyna. Przypomnijmy, że za rządów PiS nie mógł on orzekać przez 839 dni. Został zawieszony 4 lutego 2020 r. za to, że rozpatrując apelację (jako sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie), uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w I instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W maju 2022 roku nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Sędzia wrócił do sądu, ale był nadal szykanowany przez byłego już prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, członka neo-KRS. Decyzją Nawackiego został przeniesiony ze swojego macierzystego wydziału cywilnego do wydziału do wydziału rodzinnego, a także wysłany przymusowo na zaległy urlop. Ponieważ nie zgodził się z decyzją o przeniesieniu, wystąpił do sądu w Bydgoszczy, który w styczniu 2023 r. nakazał Nawackiemu przywrócenie Juszczyszyna do pracy w wydziale cywilnym. Prezes zignorował orzeczenie.

Sędzia Paweł Juszczyszyn wrócił do orzekania w macierzystym wydziale dopiero 1 grudnia 2023 r.

Kogo pozwał sędzia Juszczyszyn

OKO.press wymienia wszystkie pozwane przez Juszczyszyna osoby: