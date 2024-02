Do przyjętego przez rząd projektu odniosła się w piątek w TVP Info prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Zaznaczyła, że "dziś jest stanowczo za wcześniej, aby mówić o decyzji prezydenta" w sprawie ustawy. - To, co budzi największe wątpliwości konstytucyjne, to podział sędziów ze względu na datę powołania, co do możliwości wyboru do KRS-u. Jeżeli tą datą ma być rok 2018, to pada podstawowe pytanie, jakie jest uzasadnienie prawne i konstytucyjne dla takich rozwiązań - powiedziała.

Paprocka przypomniała, że „nigdy nie mieliśmy od 1989 roku próby wyłączenia jakichkolwiek sędziów z możliwości kandydowania do KRS-u. Jak myślimy o latach 90., o początku lat dwutysięcznych — mieliśmy sędziów tajnych współpracowników, mieliśmy sędziów orzekających w stanie wojennym, nie było jakikolwiek prób wyłączenia”.

"Dziś mamy tylko i wyłącznie kryterium daty powołania, ono jest delikatnie mówiąc mało przekonujące, a mówiąc wprost niezgodne z konstytucją"- podkreśliła.