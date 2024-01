Podkreślił przy tym, że jego resortowi zależy na tym, aby w przypadku odwołania prezesa mieć akceptację ze strony środowiska sędziowskiego, orzekającego w danym sądzie.

Zwrócił również uwagę, że jeżeli dojdzie do opuszczenia stanowiska prezesa sądu, to sami sędziowie będą wskazywać kandydatów, z których minister wybierze nowego prezesa. Bodnar zaznaczył, że taka procedura nie wynika z ustawy. - Jest to moja deklaracja w stosunku do środowiska sędziowskiego, że chciałbym bazować na ich rekomendacjach — wyjaśnił.



- Miejmy nadzieję, że w przypadku Warszawy też tak będzie, że na koniec to sami sędziowie wskażą, kto powinien być prezesem — stwierdził Bodnar.