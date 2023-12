Ryszard Sadlik przestał być prezesem kieleckiego sądu. Kto po nim?

Rzecznik SO w Kielcach sędzia Jan Klocek poinformował, że szef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł 5 grudnia odwołał Ryszarda Sadlika ze stanowiska prezesa tego sądu, a w środę 6 grudnia powołał go na stanowisko zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dyrektorem jest od niedawna Kamil Zaradkiewicz.

To o tyle ciekawa decyzja, że początkowo to Ryszard Sadlik był typowany na dyrektora KSSiP. W listopadzie neo-KRS pozytywnie zaopiniowała jego powołanie na 5-letnią kadencję. Jednak z niewiadomych powodów Zbigniew Ziobro zmienił zamiary i wystąpił do KRS o opinię ws. kandydatury Kamila Zaradkiewicza z Sądu Najwyższego. Ostatecznie Zaradkiewicz będzie kierował szkołą kształcącą polskich sędziów i prokuratorów.

Sadlik został prezesem SO w Kielcach w 2018 r. z nominacji Zbigniewa Ziobry. Podpisywał listy poparcia do neo-KRS m.in. dla Łukasza Piebiaka. Kieleccy sędziowie protestowali przeciwko jednemu z jego komentarzy w „Rzeczpospolitej", w którym sugerował sędziom "kolesiostwo", "kastowość" i powiązania polityczne.

Na stanowisku prezesa SO w Kielcach został już powołany dotychczasowy zastępca Sadlika sędzia Paweł Stępień. Sędzia ten, podobnie jak Sadlik, specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Zawód sędziego sprawuje od 20 lat.