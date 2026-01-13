Szef FPP przekonuje, że rozwiązanie, które proponuje jego organizacja, jest naturalną kontynuacją reformy zainicjowanej przez Platformę Obywatelską, której efektem była ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą ustawą wprowadzona została zasada kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego w przypadku umów zlecenia do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. – Zmiana ta stanowiła pierwszy krok w kierunku uporządkowania polskiego rynku pracy oraz ujednolicenia zasad oskładkowania umów cywilnoprawnych z umowami o pracę – zauważa Marek Kowalski. – Naturalną kontynuacją tej reformy powinno być stopniowe rozszerzanie zasady kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego przy umowach zlecenia aż do granicy 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w skali roku, tak aby zapewnić pełną spójność zasad oskładkowania niezależnie od przyjętej formy zatrudnienia – dodaje.

Marek Kowalski przypomina, że w następnych latach rząd Mateusza Morawieckiego zaprzepaścił jednak szansę na kontynuację tych potrzebnych reform, zaniechując wdrażania dalszych zmian w tym zakresie.

Szef FPP przekonuje też, że rozwiązania proponowane w porzuconym przez rząd projekcie ustawy o PIP nie doprowadziłyby do uporządkowania sytuacji na polskim rynku pracy. W jego ocenie zakładany efekt dotyczyłby bowiem jedynie 0,04 proc. zawartych niestandardowych umów, zaś utrzymanie rozbieżności w zakresie podlegania ubezpieczeniu w dalszym ciągu nie gwarantowałoby adekwatnych emerytur pracującym na podstawie tych umów.

– W związku z tym jedynym skutecznym rozwiązaniem wspomnianego problemu jest zrównanie zasad oskładkowania umów zlecenia z umowami o pracę – uważa Marek Kowalski.

Reforma rozłożona na lata

Jednocześnie FPP, aby umożliwić rynkowi dostosowanie się do tych zmian, proponuje ścieżkę dojścia do pełnego oskładkowania umów zlecenia rozłożoną na 5 lat: