Międzynarodowy koncern zwalnia pracowników. Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę

Zdalnie, ale po ludzku

– To zmiana cywilizacyjna, ale także przy zdalnych zwolnieniach obowiązuje pewien savoir-vivre – zaznacza ekspert LHH. Według niego, połączenie grupowości i nagłości – czyli nagłe zwolnienie dużej liczby osób – jest nietypowym zachowaniem w dzisiejszych warunkach, gdy coraz więcej mówi się o niedoborze talentów, czyli pracowników z poszukiwanymi, w tym zwłaszcza technicznymi, kompetencjami.

Gniazdowskiego nie dziwi natomiast odcięcie zwalnianych pracowników od systemów informatycznych firmy (to standardowe działanie ze względów bezpieczeństwa), ani zwolnienie ich z obowiązku świadczenia pracy. Tyle tylko, że zwykle nie wiąże się to z nakazem natychmiastowego opuszczenia biura. – To absurdalne, nie ma powodów, by tak traktować ludzi – zaznacza ekspert.

Jak wynika z komentarzy na amerykańskim serwisie z opiniami o pracodawcach, Glassdoor, styl zwalniania pracowników przez Aptiv (dawniej Delphi Corp.) budzi kontrowersje nie tylko w Polsce. Również w USA i w Indiach jej byli pracownicy krytykują nagłe, niezapowiedziane redukcje, „brutalny styl zwolnień” i brak poczucia stabilności pracy.