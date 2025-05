Z oburzeniem przyjmuje podejrzenia, że mógłby być federalistą. Podkreśla, że „większość mitów tworzących naszą tożsamość to są mity narodowe, a nie europejskie. Nigdy nie będziemy wszyscy znali hymnu Unii Europejskiej tak dobrze, jak znamy hymn narodowy.”

Na pytanie, czy powinniśmy wejść do strefy euro, odpowiada „nie”. Na pewno nie teraz jest moment na debatowanie o tym, bo „złoty pozwala nam na zachowanie niezależności”.

Wołyń, ważny temat rodzinny. Co przed śmiercią wykrzyczała po ukraińsku babcia żony Rafała Trzaskowskiego?

Ostrożny jest też przekaz Rafała Trzaskowskiego o Ukrainie. Jest zwolennikiem jej przyjęcia do NATO, co go odróżnia od rywala z drugiej tury Karola Nawrockiego, który w tej kwestii zdecydowanie odszedł od wieloletniej polityki PiS. Popiera też członkostwo Ukrainy w UE, ale podkreśla, że trudno będzie do tego dojść, zajmie to wiele lat i będzie wymagać „setek reform i wyrzeczeń”.

Rozsądnie podchodzi do spraw historycznych dzielących Polaków i Ukraińców. Wobec zbrodni wołyńskiej używa kilkakrotnie określenia „ludobójstwo”. I podkreśla, że choć „my też mamy trochę na sumieniu, różnie w międzywojniu traktowaliśmy Ukraińców”, to „wina nie rozkładała się równo”. Wojna to nie jest dobry moment na stawianie Kijowowi warunków historycznych za pomoc militarną, ale „naturalne jest oczekiwanie, że w Ukrainie zrozumieją naszą wrażliwość”.

Tu znowu trafiamy na wpływ doświadczeń życiowych na poglądy. Wołyń to ważny temat rodzinny. Rodzinie jego żony udało się uciec przed rzezią. Najbardziej wstrząsający fragment tej książki to opis umierania babci żony, Malwiny. Jedne z ostatnich słów wykrzyczała po ukraińsku: „Ne rezaty!” (nie mordujcie!).