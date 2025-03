Czy polityka zagraniczna Donalda Trumpa powinna nas już niepokoić?

Po kilkudziesięciu dniach drugiej kadencji Donalda Trumpa możemy powiedzieć znacznie więcej o jego polityce. Nas, Polaków, najbardziej powinna interesować jego polityka zagraniczna. Jestem daleki od wystawiania jej już teraz definitywnych ocen. Takich jak: drogi USA i Europy rozeszły się definitywnie, nastąpił faktyczny koniec NATO, Stany Zjednoczone sprzedały interesy Ukrainy w zamian za nadzieję do doprowadzenia do zbliżenia z Rosją i rozerwania faktycznego sojuszu rosyjsko-chińskiego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że pierwsze posunięcia, a zwłaszcza deklaracje prezydenta USA, muszą nas niepokoić, a przede wszystkim mobilizować władze Rzeczypospolitej do energicznego działania i czujności. Co przede wszystkim powinno nas niepokoić? Szokujące i powtarzane wielokrotnie zapowiedzi doprowadzenia do uczynienia z Kanady 51. stanu USA i przyłączenia do Ameryki Grenlandii należącej do Danii. Kanada i Dania są przecież formalnymi sojusznikami USA w NATO, należą do Zachodu, którego nieformalnym, ale realnym liderem od II wojny światowej były (są?) Stany Zjednoczone. Inny powód do niepokoju to faktyczne ignorowanie Unii Europejskiej jako politycznego podmiotu i traktowanie jej nie jako partnera, ale nieczysto grającego rywala w kwestiach gospodarczych.

Najwyższy niepokój musi powodować publicznie wyrażany stosunek Trumpa do Ukrainy i Rosji. Działania na rzecz pokoju w Ukrainie można by uznać za chwalebne. Jest też oczywiste, że nie ma podstaw do nadziei, że Ukraina odzyska większość ziem zajętych przez Rosjan. Ale publiczne deklarowanie przez prezydenta USA, że Ukraina – strona napadnięta przez Rosję – „nie ma kart” i skazana jest na przyjęcie amerykańskich warunków i żądań, przy jednoczesnym okazywaniu rewerencji Putinowi, agresorowi w Ukrainie, oprawcy Nawalnego i człowiekowi, który wysyłał na Zachód agentów w celu mordowania swoich rosyjskich oponentów, jest nie tylko groźne, ale też oburzające.

Druga kadencja Donalda Trumpa: Jakie sprawy obecnej polityce USA są już oczywiste?

Niektórzy przypisują Trumpowi realizację przemyślanej, długofalowej strategii w stosunkach międzynarodowych. Ja przychylam się do poglądu Johna Boltona, jego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, który zwracał uwagę na chaotyczność wielu poczynań prezydenta w czasie jego pierwszej kadencji, skłonność do improwizowania, uleganie emocjom i przede wszystkim brak głębszej wiedzy dotyczącej polityki międzynarodowej.

Są także sprawy, które w obecnej polityce Trumpa są już oczywiste. Mylili się ci, którzy uważali, że Trump będzie prowadził politykę izolacjonistyczną. Jest przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce demonstrować na arenie międzynarodowej potęgę Ameryki i potwierdzić jej pozycję światowego hegemona. Uznaje zasadę, że o pozycji państw w świecie decyduje ich potencjał, a zwłaszcza siła militarna. Jest przekonany o tym, że nowy kształt polityki światowej określą wielcy gracze i to z nimi Stany Zjednoczone powinny się układać. Prawo międzynarodowe, zobowiązania traktatowe, a także więzi między państwami wynikające z przynależności do cywilizacji Zachodu i posiadania ustroju demokratycznego wydają się dla niego mieć znacznie mniejsze znaczenie albo nie mieć go wcale.