Prokuratura szykuje nowe zarzuty dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Według naszej wiedzy, prokuratura przyjmuje, że domniemane naruszenie zakazu sądowego miało nastąpić w okresie od 21 do 28 grudnia 2023 r. (dzień po wyroku, gdy posłowie zjawili się w Sejmie - do dnia wpływu zawiadomień).

Za złamanie orzeczonego przez sąd zakazu m.in. „zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności” (i innych) grozi do trzech lat więzienia.

Zakazane tylko stanowiska?

Pełnomocnik Mariusza Kamińskiego, potwierdza nam, że jego klient został wezwany na przesłuchanie, i jak wskazuje „co do zasady, wszystko rozbija się o sprawę wykonywania mandatu”.

- Wyrok sądu nie do końca jest adresowany do kwestii wykonywania mandatu. Orzeczony zakaz jest bowiem zawężony do zakazu obejmowania stanowisk. Dlatego będziemy się spierać o to, czy można ogłaszać zarzut w sytuacji, kiedy sąd nie zakazał wykonywania mandatu posła – mówi nam mec. Michał Zuchmantowicz, adwokat Kamińskiego. I uważa, że w sprawie „brak jest znamion przestępstwa”, a jeśli „ktoś zechce ogłosić zarzuty, to musi się bardzo mocno zastanowić nad kwestiami formalnymi”.

Sami zainteresowani - Wąsik i Kamiński (oraz politycy PiS) uważają, że wciąż są posłami. Bo zostali dwukrotnie ułaskawieni przez prezydenta, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła decyzje marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 21 grudnia 2023 r. o wygaśnięciu ich mandatów (Marszałek wydał decyzję, ale zrobił to zanim posłowie złożyli odwołanie do SN).