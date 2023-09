Kulisy afery w MSZ. Wizy za łapówkę dla pośrednika

Śledczy są jednak przekonani, że pośrednik nie działał w próżni, więc teraz chcą ustalić, kto z resortu MSZ mógł z nim współpracować. Według informacji „Rzeczpospolitej” trwa analiza materiałów oraz sprzętu elektronicznego byłego wiceministra, który zabezpieczyło CBA.

Dlaczego cudzoziemcy mieliby opłacać pośrednika, aby dostać wizę do Polski?

Bo zapisanie się do kolejki i złożenie online wniosku jest trudne – wniosek nie może „przejść” przez system informatyczny.

Śledczy ustalają, kto z MSZ mógł współpracować z pośrednikiem. CBA zabezpieczyła sprzęt Piotra Wawrzyka

Polska sama już ponad dekadę temu stworzyła patologiczny, korupcjogenny system przyznawania wiz, w wielu krajach cedując to na tzw. outsourcing wizowy. Polega on na tym, że polski MSZ korzysta z usług firm zajmujących się przygotowywaniem wniosków. Taki system jest od 2011 r. w Ukrainie, Białorusi, ale także w Chinach, Rosji, Turcji i od niedawna w Indiach. Tam gdzie go nie ma, cudzoziemiec musi przyjechać osobiście do konsulatu i złożyć wniosek. Rzecz w tym, że cudzoziemiec, który chce zdalnie zarejestrować się w kolejce po wizę, ma z tym ogromny problem. Nieuczciwi gracze – firmy, które opanowały informatycznie umiejętność rezerwacji miejsca w kolejce – wiedzieli, kiedy są wolne miejsca. Do cudzoziemców, którym nie udało się złożyć wniosku wizowego, mieli zgłaszać się pracownicy VFS (pośrednik wizowy), oferując pomoc za kwoty od 500 do 800 euro. Ale to tylko część kosztów.