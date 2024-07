FAO: światowe ceny żywności bez zmiany w czerwcu

Czytaj więcej Dane gospodarcze FAO: żywność na świecie znów zdrożała w maju Wskaźnik FAO światowych cen najważniejszych grupy żywności zwiększył się w maju, trzeci kolejny miesiąc, bo większy wzrost cen zbóż i nabiału przeważył nad spadkiem cen olejów roślinnych i cukru — ogłosiła Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie. Wskaźnik ten wyniósł 120,4 pkt, o 1,1 pkt więcej niż w kwietniu, był jednak o 3,4 proc niższy niż rok temu i o 24,9 proc. poniżej szczytu 160,2 pkt w marcu 2022.

Wskaźnik cen cukru wyniósł 119,4 pkt, zwiększył się o 2,3 pkt (1,9 proc.) wobec maja po trzech miesiącach spadku, nadal był mniejszy o 32,8 pkt (21,6 proc.) od ubiegłorocznego. Ten wzrost wynikał zasadniczo z mniejszych od spodziewanych majowych zbiorów trzciny w Brazylii, co zwiększyło niepokoje, że utrzymujący się brak opadów może zaszkodzić produkcji cukru w najbliższych miesiącach. Nieregularne deszcze monsunowe w Indiach w połączeniu z obniżonymi prognozami zbiorów buraków w Europie Zachodniej przyczyniły się również do nacisków na wzrost cen cukru, częściowo złagodzonych deprecjacją brazylijskiego reala do dolara — oceniła FAO.

Rekordowy rok w zbiorach zbóż

W odrębnym komunikacie organizacja z Rzymu podkreśliła, że światowe zbiory zbóż w tym roku wyniosą nie notowane dotąd w historii 2854 mln ton.

Lepsza prognoza wynika z większych oczekiwań żniw kukurydzy w Argentynie i Brazylii, także Turcji i Ukrainy, co pokryje mniejsze oczekiwania dotyczące Indonezji, Pakistanu i kilku krajów południa Afryki.

Zbiory pszenicy będą też większe, co wynika z lepszych perspektyw w Azji, zwłaszcza w Pakistanie, a to powinno pokryć z naddatkiem spodziewany spadek zbiorów w Rosji na skutek gorszej pogody w najważniejszych regionach tego kraju. Rekordowe też będą zbiory ryżu — 535,1 mln ton.

Spożycie głównych zbóż w kampanii 2024/25 zwiększy się o 0,5 proc. do 2856 mln ton, najbardziej ryżu i grubych ziaren. Światowe rezerwy zwiększą się w 2025 r. o 1,3 proc. pozwalając jednak zachować na niezmiennym poziomie 30,8 proc. współczynnik rezerw do spożycia w kampanii 2024/25. Międzynarodowy handel zbożem dotyczy bez zmiany 481 mln ton, a to oznacza spadek o 3 proc. wobec kampanii 2023/24 — zakłada FAO.