Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy są proponowane?

Co zakłada projekt nowelizacji ustawy regulującej działalność PIP?

Dlaczego Rada Ochrony Pracy proponuje zewnętrzne audyty PIP?

Jakie są argumenty za i przeciw audytowi zewnętrznemu PIP?

Jakie są opinie ekspertów na temat efektywności obecnych propozycji zmian w PIP?

Jakie znaczenie w kontekście zmian ma kwestia niezależności i odpowiedzialności PIP?

Ostatnie tygodnie przyniosły zamieszanie wokół reformy PIP, która ma umożliwić inspektorom zmianę umów cywilnoprawnych i B2B w stosunek pracy. Zamiast klarownego postępu w procesie legislacyjnym mamy serię zwrotów akcji, sprzecznych komunikatów i politycznych napięć. Na publikację nowej wersji projektu cały czas czekamy. Niedawno opublikowana została natomiast inna propozycja zmian odnosząca się do PIP. Nie dotyczy ona jednak kluczowego wątku reformy, a skupia się na rozwiązaniach nakładających na inspekcję większą kontrolę.

Reklama Reklama

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Pomysły? Audyt i kontrola NIK

Chodzi o projekt przygotowany przez Krzysztofa Gadowskiego, posła Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącego Rady Ochrony Pracy (ROP).

Zakłada on nadanie kompetencji ROP do występowania do Sejmu z wnioskiem o zlecenie przez izbę niższą parlamentu przeprowadzenia kontroli działalności inspekcji Najwyższej Izbie Kontroli. Ponadto nie rzadziej niż raz na dwa lata, realizowany byłby w inspekcji audyt zewnętrzny. Zlecałby go marszałek Sejmu z urzędu lub na wniosek ROP.