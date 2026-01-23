Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Zamiast decyzji inspektora „szybka ścieżka" w sądach? Reforma PIP po nowemu

Rząd planuje wzmocnienie roli sądów pracy w walce z nadużywaniem umów cywilnoprawnych. Oznaczałoby to dla nich również kolejne obowiązki. Kłopot w tym, że sądy te już teraz mają duże opóźnienia w rozpoznawaniu spraw - informuje portal pulsHR.pl

Publikacja: 23.01.2026 16:02

Zamiast decyzji inspektora będzie „szybka ścieżka" sądowa w sprawach o etat?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Zgodnie z pierwotnymi założeniami nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy miała oddawać przekształcanie niesłusznie zawartych umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w ręce urzędników. Miało się to odbywać w drodze decyzji administracyjnej. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się premier. Nowa koncepcja zakłada wzmocnienie roli sądów w tym zakresie i powstanie tzw. „szybkiej ścieżki”.

Sprawy w sądach pracy trwają nawet ponad 600 dni. Rząd chce dołożyć im obowiązków

Jak informuje portal pulsHR.pl, rząd chce powierzyć główną rolę sądom pracy w zakresie przekształcania umów cywilnoprawnych przez PIP. Z wypowiedzi ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wynika, że dla spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi zawartymi zamiast umów o pracę miałaby powstać specjalna „szybka ścieżka”. Eksperci są co do tego sceptyczni.

„Jeśli jednak miałoby to dotyczyć wyłącznie tej kategorii spraw [o zawarcie umowy cywilnoprawnej w miejscu umowy o pracę – red.], to w mojej ocenie mija się to z celem. W sądach pracy toczą się bowiem sprawy społecznie znacznie pilniejsze – dotyczące przywrócenia do pracy, wypadków przy pracy, zwolnień dyscyplinarnych czy odebranych zasiłków chorobowych, kiedy ludzie realnie nie mają środków do życia” – mówi portalowi Joanna Torbé-Jacko, radczyni prawna i ekspertka ds. prawa pracy przy Business Center Club.

Czytaj więcej

Rząd kontynuuje prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy
Polityka
To jednak nie koniec reformy PIP. Co w nowej wersji ustawy?

Redakcja poprosiła PIP o dane dotyczące spraw o ustalenie stosunku pracy w latach 2022-2024. W przypadku 80 rozpatrywanych w tym czasie powództw:

  • Wyrok sądowy „ustalenie stosunku pracy” dotyczył 28 przypadków. Średni czas trwania rozprawy wynosił od 81 do 567 dni.
  • Umorzenie postępowania dotyczyło 10 przypadków i trwało od 22 do 481 dni.
  • Ugoda sądowa wystąpiła w 8 przypadkach, czas na rozstrzygnięcie sprawy wyniósł od 54 do 178 dni.
  • Oddalenie powództwa lub oddalenie apelacji wystąpiło w 16 przypadkach i trwało od 120 do 644 dni.
  • Odrzucenie powództwa w części dotyczyło 4 przypadków i trwało od 133 do 567 dni.

Czytaj więcej: Rząd chce naprawić rynek pracy, sądy mogą tego nie wytrzymać. „900 spraw na sędziego”

