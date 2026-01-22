Aktualizacja: 22.01.2026 16:58 Publikacja: 22.01.2026 16:10
Rząd kontynuuje prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy
Foto: Leszek Szymański/PAP
Jak donosi PulsHR, po miesiącach debat i politycznych uzgodnień reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w decydującą fazę. Choć na początku stycznia Donald Tusk mówił o zakończeniu prac legislacyjnych, po rozmowach między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, premierem oraz marszałkiem Sejmu zapadła decyzja o przygotowaniu nowej wersji projektu. Podstawowe cele reformy mają jednak pozostać bez zmian.
Najwięcej kontrowersji w pierwotnej wersji ustawy budziły uprawnienia inspektorów PIP do administracyjnego przekształcania umów cywilnoprawnych, w tym B2B, w umowy o pracę. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z portalem PulsHR przyznała, że obecnie rząd koncentruje się na wzmocnieniu PIP oraz roli sądów w przypadkach naruszenia prawa pracy. Ponadto skupia się na wyeliminowaniu wszelkich wątpliwości dotyczących arbitralności lub uznaniowości decyzji inspektorów.
Ministerstwo Pracy przygotowuje rozwiązania wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, a oprócz tego prowadzi dialog z Ministerstwem Funduszy i Komisją Europejską. Mają one skrócić czas postępowań oraz realnie zwiększyć sprawność sądów pracy, m.in. poprzez stopniowe odtwarzanie zlikwidowanych wydziałów.
Reforma ma przeciwdziałać segmentacji rynku pracy i nadużyciom związanym ze stosowaniem tzw. umów śmieciowych, a jednocześnie wzmacniać uczciwą konkurencję i bezpieczeństwo zatrudnienia.
Czytaj więcej: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dla PulsHR: Rola sądów pracy nie może być fasadowa
Czytaj więcej
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wydawała się całkiem niedawno politycznie martwa. Ale jak w ka...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz usunął posłankę Aleksandrę Leo, w przeszłości kandyd...
– Warto wyrazić wstępne zainteresowanie i przyglądać się, jakie będą dalsze propozycje i jak ten projekt będzie...
Aby nie być daniem na stole wielkich mocarstw musimy się zorganizować w pewną wspólnotę, która by dorównywała ty...
Budowa Portu Haller, nowego projektu infrastrukturalnego zaproponowanego przez PiS, ma więcej zwolenników niż pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas