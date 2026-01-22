Rzeczpospolita
To jednak nie koniec reformy PIP. Co w nowej wersji ustawy?

Wbrew niedawnym zapowiedziom premiera okazuje się, że prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy nie zostały przerwane. Rząd przygotowuje zmodyfikowaną wersję projektu, która ma wzmocnić rolę sądów pracy i przyspieszyć postępowania.

Publikacja: 22.01.2026 16:10

Rząd kontynuuje prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy

Foto: Leszek Szymański/PAP

Małgorzata Krzystała

Jak donosi PulsHR, po miesiącach debat i politycznych uzgodnień reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w decydującą fazę. Choć na początku stycznia Donald Tusk mówił o zakończeniu prac legislacyjnych, po rozmowach między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, premierem oraz marszałkiem Sejmu zapadła decyzja o przygotowaniu nowej wersji projektu. Podstawowe cele reformy mają jednak pozostać bez zmian.

Nowa wersja reformy PIP: Większa rola sądów pracy i szybsze postępowania

Najwięcej kontrowersji w pierwotnej wersji ustawy budziły uprawnienia inspektorów PIP do administracyjnego przekształcania umów cywilnoprawnych, w tym B2B, w umowy o pracę. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z portalem PulsHR przyznała, że obecnie rząd koncentruje się na wzmocnieniu PIP oraz roli sądów w przypadkach naruszenia prawa pracy. Ponadto skupia się na wyeliminowaniu wszelkich wątpliwości dotyczących  arbitralności lub uznaniowości decyzji inspektorów.

Ministerstwo Pracy przygotowuje rozwiązania wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, a oprócz tego prowadzi dialog z Ministerstwem Funduszy i Komisją Europejską. Mają one skrócić czas postępowań oraz realnie zwiększyć sprawność sądów pracy, m.in. poprzez stopniowe odtwarzanie zlikwidowanych wydziałów.

Reforma ma przeciwdziałać segmentacji rynku pracy i nadużyciom związanym ze stosowaniem tzw. umów śmieciowych, a jednocześnie wzmacniać uczciwą konkurencję i bezpieczeństwo zatrudnienia.

Czytaj więcej: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dla PulsHR: Rola sądów pracy nie może być fasadowa

Premier Donald Tusk
Polityka
Reforma PIP nadal w grze. Co zmieniło się po burzy z przełomu roku?

Źródło: rp.pl

Polityka Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) Reformy
