Sprawa dotyczy skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który uznał za niekonstytucyjną możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wyrok w praktyce niemal całkowicie zakazał aborcji w Polsce. Z trzech dotychczasowych przesłanek dopuszczalności zabiegu pozostały tylko dwie: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego. Orzeczenie wywołało wówczas masowe protesty w całym kraju.

Wyjechała z Polski, by przerwać ciążę, zarzuciła nieludzkie traktowanie

Skarżąca A.R., mieszkanka Krakowa urodzona w 1981 r., była w 15. tygodniu ciąży, gdy Trybunał ogłosił swoje orzeczenie. Badania medyczne wykazały, że płód cierpiał na chorobę genetyczną. Po zmianie prawa kobieta nie mogła już legalnie przerwać ciąży w Polsce i zdecydowała się na wyjazd do Holandii, gdzie zabieg przeprowadzono w prywatnej klinice.

A.R. złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na artykuł 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz artykuł 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jej wniosek został przygotowany na podstawie formularza opublikowanego w styczniu 2021 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która zachęcała kobiety w wieku rozrodczym do składania podobnych skarg.