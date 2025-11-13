Aktualizacja: 13.11.2025 11:25 Publikacja: 13.11.2025 10:57
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Foto: Adobe Stock
Sprawa dotyczy skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który uznał za niekonstytucyjną możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wyrok w praktyce niemal całkowicie zakazał aborcji w Polsce. Z trzech dotychczasowych przesłanek dopuszczalności zabiegu pozostały tylko dwie: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego. Orzeczenie wywołało wówczas masowe protesty w całym kraju.
Czytaj więcej
Trybunał w Strasburgu uznał, że odmowa dokonania aborcji, wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjneg...
Skarżąca A.R., mieszkanka Krakowa urodzona w 1981 r., była w 15. tygodniu ciąży, gdy Trybunał ogłosił swoje orzeczenie. Badania medyczne wykazały, że płód cierpiał na chorobę genetyczną. Po zmianie prawa kobieta nie mogła już legalnie przerwać ciąży w Polsce i zdecydowała się na wyjazd do Holandii, gdzie zabieg przeprowadzono w prywatnej klinice.
A.R. złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na artykuł 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz artykuł 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jej wniosek został przygotowany na podstawie formularza opublikowanego w styczniu 2021 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która zachęcała kobiety w wieku rozrodczym do składania podobnych skarg.
Czytaj więcej
Na początku przyszłego roku mamy poznać projekt ustawy, który stworzy ramy prawne efektywnego wyk...
W opublikowanym w czwartek wyroku Trybunał uznał, że nasz kraj narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Polska już wcześniej była przedmiotem postępowań w Strasburgu dotyczących praw reprodukcyjnych. W sprawach Tysiąc przeciwko Polsce (2007), R.R. przeciwko Polsce (2011) oraz P. i S. przeciwko Polsce (2012) ETPC stwierdzał naruszenia prawa do prywatności i ochrony zdrowia kobiet.
Sprawa A.R. przeciwko Polsce może mieć znaczące konsekwencje dla dalszej interpretacji standardów praw człowieka w zakresie dostępu do aborcji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sprawa dotyczy skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który uznał za niekonstytucyjną możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wyrok w praktyce niemal całkowicie zakazał aborcji w Polsce. Z trzech dotychczasowych przesłanek dopuszczalności zabiegu pozostały tylko dwie: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego. Orzeczenie wywołało wówczas masowe protesty w całym kraju.
W środę prezydent Karol Nawrocki oświadczył, iż odmawia nominacji 46 sędziów. Zapowiedział jednocześnie, że prze...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Za niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał w środę rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemar...
Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej...
"Żółta kartka", czyli ostrzeżenie zamiast wstrzymania budowy, przesądzenie na czym polega sprawdzenie projektu t...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Szybkie rozwody bez udziału sądów, dokonywane jedynie za pośrednictwem urzędów stanu cywilnego, będą możliwe dzi...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas