Rzeczpospolita
Prawo
Trybunał Praw Człowieka znów zakwestionował polski zakaz aborcji

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie obywatelki Polski, która zarzuciła państwu naruszenie jej praw dotyczących dostępu do aborcji. Wyrok dotyczy indywidualnej skargi, ale zapewne znów skieruje uwagę opinii publicznej na dzielącą społeczeństwo kwestię praw reprodukcyjnych Polek.

Publikacja: 13.11.2025 10:57

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Sprawa dotyczy skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., który uznał za niekonstytucyjną możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wyrok w praktyce niemal całkowicie zakazał aborcji w Polsce. Z trzech dotychczasowych przesłanek dopuszczalności zabiegu pozostały tylko dwie: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego. Orzeczenie wywołało wówczas masowe protesty w całym kraju.

Przedstawicielka Akcji Demokracji podczas demonstracji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Prawo dla Ciebie
ETPC: orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji było nielegalne

Wyjechała z Polski, by przerwać ciążę, zarzuciła nieludzkie traktowanie

Skarżąca A.R., mieszkanka Krakowa urodzona w 1981 r., była w 15. tygodniu ciąży, gdy Trybunał ogłosił swoje orzeczenie. Badania medyczne wykazały, że płód cierpiał na chorobę genetyczną. Po zmianie prawa kobieta nie mogła już legalnie przerwać ciąży w Polsce i zdecydowała się na wyjazd do Holandii, gdzie zabieg przeprowadzono w prywatnej klinice.

A.R. złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na artykuł 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) oraz artykuł 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jej wniosek został przygotowany na podstawie formularza opublikowanego w styczniu 2021 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która zachęcała kobiety w wieku rozrodczym do składania podobnych skarg.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Sądy i trybunały
Polska szykuję ustawę o wykonywaniu wyroków ETPC. Chce być wzorem dla Europy
Trybunał: polski zakaz aborcji narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka

W opublikowanym w czwartek wyroku Trybunał uznał, że nasz kraj narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Polska już wcześniej była przedmiotem postępowań w Strasburgu dotyczących praw reprodukcyjnych. W sprawach Tysiąc przeciwko Polsce (2007), R.R. przeciwko Polsce (2011) oraz P. i S. przeciwko Polsce (2012) ETPC stwierdzał naruszenia prawa do prywatności i ochrony zdrowia kobiet.

Sprawa A.R. przeciwko Polsce może mieć znaczące konsekwencje dla dalszej interpretacji standardów praw człowieka w zakresie dostępu do aborcji.

