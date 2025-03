Fundusz Kościelny funkcjonuje od 1950 roku jako rekompensata za przejęte przez państwo dobra należące do Kościoła. Obecnie finansowany jest on w całości z budżetu państwa: jego główne zadania to wsparcie ubezpieczeń społecznych duchownych, a także działalność charytatywna i opiekuńcza oraz remontowanie zabytkowych obiektów sakralnych. W 2023 roku budżet Funduszu wynosił 216 mln zł.