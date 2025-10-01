W jednym z ostatnich orzeczeń SN ustanowił rozdzielność majątkową małżonków, ale wskazał, że choć żyli dłuższy czas oddzielnie, sąd nie ma obowiązku ustanowienia tej rozdzielności z dniem wcześniejszym niż data wytoczenia powództwa. Ma tylko taką możliwość. Jakie są przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona tylko z ważnych powodów. W orzecznictwie SN przyjęto pogląd, że jednym z nich może być uznana separacja faktyczna małżonków: oddzielne zamieszkiwanie, prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

Rozumiem, że są też inne przesłanki uzyskania takiego orzeczenia?

Owszem, orzecznictwo wykształciło dodatkowe przesłanki, np. długotrwałość separacji faktycznej. Przesłanka ta nie będzie spełniona, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji faktycznej np. przez jeden miesiąc. Kolejną stanowią trudności w zarządzaniu majątkiem wspólnym – np. brak kontaktu ze współmałżonkiem albo wyraźnie manifestowana niechęć do współdziałania. Jeżeli nie ma takich trudności, to możliwe jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, wprowadzającej ustrój rozdzielności. Kolejną przesłanką jest poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków.

Na czym to zagrożenie może polegać?

Chodzi o sytuację, gdy np. jedno z małżonków będzie trwoniło majątek wspólny i przeznaczało uzyskane środki na alkohol, hazard, narkotyki etc. Szczególnej oceny wymaga przypadek, gdy oboje małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo wchodzące w skład ich majątku wspólnego. Orzeczenie wprowadzające ustrój rozdzielności majątkowej może umożliwić kontynuowanie prowadzonej działalności, jeżeli jedno z małżonków w ogóle się nią nie interesuje. Na żądanie ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej mógłby zdecydować się małżonek w sytuacji, gdy np. drugi odmawia zawarcia intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową, a mimo braku przeszkód nie podejmuje pracy, nie przyczyniając się do powiększenia majątku wspólnego.