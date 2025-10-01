Aktualizacja: 01.10.2025 05:13 Publikacja: 01.10.2025 04:52
Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona tylko z ważnych powodów. W orzecznictwie SN przyjęto pogląd, że jednym z nich może być uznana separacja faktyczna małżonków: oddzielne zamieszkiwanie, prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.
Owszem, orzecznictwo wykształciło dodatkowe przesłanki, np. długotrwałość separacji faktycznej. Przesłanka ta nie będzie spełniona, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji faktycznej np. przez jeden miesiąc. Kolejną stanowią trudności w zarządzaniu majątkiem wspólnym – np. brak kontaktu ze współmałżonkiem albo wyraźnie manifestowana niechęć do współdziałania. Jeżeli nie ma takich trudności, to możliwe jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, wprowadzającej ustrój rozdzielności. Kolejną przesłanką jest poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków.
Chodzi o sytuację, gdy np. jedno z małżonków będzie trwoniło majątek wspólny i przeznaczało uzyskane środki na alkohol, hazard, narkotyki etc. Szczególnej oceny wymaga przypadek, gdy oboje małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo wchodzące w skład ich majątku wspólnego. Orzeczenie wprowadzające ustrój rozdzielności majątkowej może umożliwić kontynuowanie prowadzonej działalności, jeżeli jedno z małżonków w ogóle się nią nie interesuje. Na żądanie ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej mógłby zdecydować się małżonek w sytuacji, gdy np. drugi odmawia zawarcia intercyzy wprowadzającej rozdzielność majątkową, a mimo braku przeszkód nie podejmuje pracy, nie przyczyniając się do powiększenia majątku wspólnego.
Dokładnie. Skutkiem, a zarazem ważnym powodem żądania zniesienia wspólności majątkowej jest chęć odsunięcia od siebie groźby odpowiadania za długi drugiego małżonka majątkiem wspólnym. Trzeba jednak podkreślić, że możliwość zaspokojenia bez ograniczeń z majątku wspólnego zależy od wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez obojga małżonków (art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego).
Liczy się. Dlatego w przypadku żądania zniesienia wspólności z datą wsteczną sąd powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość pokrzywdzenia wierzycieli. W razie ustalenia, że powodem zniesienia wspólności jest chęć uniknięcia odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sąd powinien powództwo oddalić. Ponadto zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną może mieć skutki dla składu majątku wspólnego – może się bowiem okazać, że pewne składniki nabyte po dacie wskazanej w orzeczeniu sądu do majątku wspólnego nie wejdą, co również będzie miało znaczenie przy możliwości zaspokojenia się wierzycieli drugiego małżonka. Nie będą bowiem mogli zaspokoić się z udziału, który temu małżonkowi przypadł, gdyby przedmiot wszedł do majątku wspólnego.
