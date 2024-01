Prowadzenie PPK nie wyklucza uruchomienia PPE

Aby nie nakładać na pracodawców podwójnych obowiązków, ustawodawca zwolnił z obowiązku stosowania ustawy o PPK pracodawców, którzy w dniu, w którym mieli zostać objęci tą ustawą (zgodnie z przepisami przejściowymi), prowadzili pracowniczy program emerytalny (PPE), w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy, a pracodawca ten naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Oczywiście pracodawcy, którzy mimo prowadzenia PPE chcieli uruchomić także PPK, mogli to zrobić - zresztą nadal mogą, zależy to tylko od ich woli.

Najpierw PPK, potem PPE

W sytuacji, gdy kolejność uruchamiania programów długoterminowego oszczędzania przez pracodawcę jest inna - pracodawca najpierw uruchamia PPK, a dopiero później PPE – uruchomienie tego drugiego programu nie zwalnia go z prowadzenia PPK. W takim przypadku zastosowanie będzie mógł znaleźć jedynie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Konieczne porozumienie ze związkami zawodowymi

Będzie to mogło jednak nastąpić tylko w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u tego pracodawcy. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, nie może zatem skorzystać z tego rozwiązania. Możliwość zwolnienia z finansowania wpłat do PPK, wynikająca z art. 13 ust. 2 ustawy o PPK, jest wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą każdy podmiot zatrudniający ma obowiązek finansowania tych wpłat. Jako wyjątek, przepis ten nie powinien być rozumiany szerzej niż wynika to z jego treści. A zatem nie jest dopuszczalne uznanie, że podmiot zatrudniający, w którym nie działa zakładowa organizacja związkowa, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o PPK, z inną reprezentacją pracowników niż zakładowa organizacja związkowa działająca w tym podmiocie. Stanowisko to, uzgodnione z KNF i MF, zostało opublikowane w „Zagadnieniach prawnych w zakresie ustawy o PPK”, dostępnych na stronie mojeppk.pl - w plikach do pobrania.

Wpłaty uczestnika

Zwolnienie z finasowania wpłat do PPK za pracownika „zapisanego” do PPE, z którego może korzystać pracodawca, jeśli porozumie się w tej kwestii z zakładową organizacją związkową, nie dotyczy wpłat do PPK finansowanych przez tę osobę. Nie ma więc przeszkód, aby wpłaty finansowane przez pracownika były nadal przekazywane do PPK. To, czy w takiej sytuacji pracownik będzie kontynuował finansowanie wpłat do PPK, czy też zrezygnuje z tego, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zależy wyłącznie od jego decyzji.