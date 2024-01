Zwolnienie z PPK z uwagi na prowadzenie PPE można stracić

Zwolnieni z wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego są m.in. pracodawcy, którzy w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK (czyli w terminie objęcia ich przepisami ustawy o PPK) prowadzili pracowniczy program emerytalny (PPE) oraz: naliczali i odprowadzali składki podstawowe do tego programu w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Reklama

Ważne: Z uprawnienia do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE nie mogą skorzystać nowe podmioty zatrudniające, uruchamiające PPK już na zasadach ogólnych. Możliwość niestosowania ustawy o PPK mieli tylko ci pracodawcy, którzy prowadzili PPE na warunkach opisanych w ustawie o PPK w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, określonym w art. 134 ustawy o PPK.

Uprawnienie nie jest na zawsze

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy o PPK nie jest bezterminowe. Przestaje ono obowiązywać, co oznacza, że pracodawca będzie zobligowany do stosowania przepisów ustawy o PPK, począwszy od dnia:

• zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,

• ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE,