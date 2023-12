PPK wdrażają nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Sytuacja mikroprzedsiębiorcy

Zasadą jest, że decyzja osób zatrudnionych w danym podmiocie w zakresie ich uczestnictwa w PPK nie ma wpływu na obowiązek tego podmiotu zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Wyjątek przewidziano dla mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK - w takim przypadku do mikroprzedsiębiorcy nie stosuje się przepisów ustawy o PPK. Status mikroprzedsiębiorcy ustala się zgodnie z przepisami ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Przykład: Przedsiębiorca w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, w związku z czym ma status mikroprzedsiębiorcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wszystkie „osoby zatrudnione” zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK - „osoby zatrudnione”, które nie ukończyły 55. roku życia, złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a „osoby zatrudnione” w wieku 55+, które są „zapisywane” do PPK wyłącznie na swój wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK - nie złożyły tego wniosku (w ich przypadku, jeśli nie chciały zostać „zapisane” do PPK, nie było potrzebne złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Jeżeli co najmniej jedna z osób zatrudnionych u tego przedsiębiorcy zmieni zdanie w sprawie uczestnictwa w PPK, zatrudni on nową osobę, chcącą zostać uczestnikiem tego programu, lub utraci status mikroprzedsiębiorcy, będzie musiał uruchomić PPK. Jeżeli przedsiębiorca utraci status mikroprzedsiębiorcy, będzie miał obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, choćby żadna z osób zatrudnionych nie chciała zostać uczestnikiem tego programu – w takim przypadku nie zawrze umowy o prowadzenie PPK.

Zatrudnianie wyłącznie w celach prywatnych

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. Wskazane wyżej wyłączenie ze stosowania ustawy o PPK nie ma zastosowania do podmiotów zatrudniających, które - choć nie prowadzą działalności gospodarczej - to jednak zatrudniają osoby zatrudnione nie tylko w celach prywatnych.

Przykład: Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wdrożyła PPK i „zapisała” do tego programu osoby zatrudnione przez nią w związku z tą działalnością. Następnie zatrudniła pomoc domową (wyłącznie w celach prywatnych). Pomoc domowa nie zostanie „zapisana” do PPK. Gdyby osoba fizyczna prowadziła np. szkołę niepubliczną (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe prowadzenie szkoły nie jest działalnością gospodarczą), to także miałaby obowiązek „zapisać” do PPK osoby zatrudnione w tej szkole, ale nie „zapisałaby” do PPK np. opiekunki do dziecka. Natomiast gdyby osoba fizyczna zatrudniająca inne osoby wyłącznie w celach prywatnych (np. kucharkę, nianię), to w ogóle nie wdrożyłaby PPK.

