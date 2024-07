Joe Biden poza wyścigiem o Biały Dom. Oto jak zareagują rynki

Rezygnacja Joe Bidena to mniejsze szanse Donalda Trumpa? Zyskać mogą obligacje, stracić – dolar

Umocnienia obligacji (czyli de facto wzrostu kosztu pieniądza) należałoby się spodziewać dlatego że politykę Trumpa inwestorzy uważają za potencjalnie bardziej proinflacyjną. A im wyższa inflacja, tym większa presja na to, by Fed podnosił stopy procentowe. To oznaczałoby, że obligacje, które mają wypłacić w przyszłości określoną kwotę, stają się z punktu widzenia zamrażających kapitał inwestorów warte więcej, niż kiedy oczekiwania co do stóp procentowych były wyższe.

Czytaj więcej Giełda Rynki szykują się na zwycięstwo Donalda Trumpa Nieudany zamach na Donalda Trumpa sprawił, że inwestorzy zaczęli mocniej spodziewać się jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Zyskały na tym m.in. kryptowaluty, a straciło peso meksykańskie.

Tymczasem jeśli inwestorzy upewnią się, że podmiana kandydata demokratycznego rzeczywiście zmniejsza szanse Trumpa, to po pierwszym umocnieniu dolar powinien jednak zacząć słabnąć. W razie powrotu silnie protekcjonistycznego kursu w polityce gospodarczej, który forsował Trump, amerykańska waluta by się umocniła – nakładanie nowych ceł ograniczałoby import i napędzało inflację, a więc i podwyżki stóp Fedu, które dla dolara są korzystne. To dlatego mniejsze szanse prawdopodobnie dolara by osłabiły.

Joe Biden rezygnuje. Czy Kamala Harris będzie kandydatką na prezydenta USA?

Na spadku szans Trumpa tracić mogłyby też notowane na giełdzie nowojorskiej akcje z branż finansowej, farmaceutycznej i naftowej. Według specjalistów zwłaszcza kupowanie akcji amerykańskich banków to „gra pod Trumpa”, a to dlatego że Republikanie postulują deregulację sektora finansowego.

Tymczasem inwestorzy wcale nie są pewni, czy ostatecznie to Kamala Harris będzie demokratyczną kandydatką na prezydenta. Jak wynika z notowań na rynku predykcji PredictIt.com, inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo jej nominacji na niespełna 80 proc. Ich zdaniem kilkuprocentowe szanse wciąż mają Hillary Clinton, gubernatorzy Kalifornii i Michigan Gavin Newsom i Gretchen Whitmer oraz… Michelle Obama.